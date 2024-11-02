Огурцы дорожают четыре недели подряд: какие цены

Четыре недели подряд в Украине дорожают огурцы. Производители предлагают тепличные огурцы по цене от 90 до 115 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit, передает УНН.

Детали

Сообщается, что сезон реализации огурца из местных тепличных комбинатов в Украине подходит к концу. При этом аналитики проекта отмечают, что местным фермерам до конца сезона удается повышать цены на эту продукцию практически ежедневно.

«Сегодня производители готовы отгружать тепличные огурцы от 90 до 115 грн/кг ($2,18-2,79/кг) в зависимости от качества и объемов партии, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее», - отмечается в сообщении.

Очередное подорожание в этом сегменте эксперты проекта объясняют существенным сокращением предложения огурцов из местных хозяйств. На сегодня многие комбинаты уже заявили о фактическом завершении сезона реализации, тогда как остальные хозяйства предлагают эту продукцию лишь небольшими партиями. Между тем спрос на огурцы на внутреннем рынке Украины остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен.

Также отмечается, что при таких обстоятельствах тепличным комбинатам Украины сегодня удается вести продажи огурца уже в среднем на 57% дороже, чем в аналогичный период предыдущего года. При этом игроки рынка не исключают вероятности дальнейшего роста цен в этом сегменте.

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Дополнение

Аналитики проекта EastFruit сообщали, что стоимость качественной моркови в Украине выросла на 12% за неделю и составляет 18-25 грн/кг. Цены на корнеплод выросли из-за активных закупок оптовиками, которые закладывают морковь на хранение, так и населением, которое формирует запасы на зиму.