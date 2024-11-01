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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине собрали 66,7 млн тонн нового урожая: какие области больше всего

В Украине собрали 66,7 млн тонн нового урожая: какие области больше всего

Киев  •  УНН

14:01 • 6080 просмотра

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В Украине намолочено 47,9 млн тонн зерновых и 18,8 млн тонн масличных культур с площади 18,6 млн га. Лидерами по валовому сбору зерновых стали Одесская, Полтавская и Черниговская области.

Украинские аграрии во время нынешней уборочной кампании намолотили уже 66,7 млн тонн зерновых и масличных культур, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

Детали

«В Украине уже намолочено более 66,7 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, который собран на площади 18,6 млн га. Всего собрано 47,9 млн тонн зерновых и 18,8 млн тонн масличных», - говорится в сообщении.

В частности, по данным Минагрополитики:

  • пшеницы - обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,3 млн тонн;
  • ячменя - обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,6 млн тонн;
  • гороха - обмолочено 212,2 тыс. га (или 100%), намолочено 470,4 тыс. тонн;
  • кукурузы - обмолочено 3 млн га (или 76%), намолочено 18,3 млн тонн;
  • проса - обмолочено 85,9 тыс. га (или 93%), намолочено 160,2 тыс. тонн;
  • гречихи - обмолочено 87,6 тыс. га (или 98%), намолочено 126,9 тыс. тонн;
  • подсолнечника - обмолочено 4,6 млн га (или 94%), намолочено 9,6 млн тонн семян;
  • сои - обмолочено 2,5 млн га (или 95%), намолочено 5,7 млн тонн семян;
  • рапса - обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.

По валовому сбору зерновых, как указано, лидируют сельхозтоваропроизводители Одесской области - 4,4 млн тонн, Полтавщины - 4 млн тонн и Черниговщины - 3,7 млн. тонн. По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 72,3 ц/га, Черниговщины - 67 ц/га и Буковины - 65,6 ц/га

Аграрии 15 областей проводят сбор сахарной свеклы, которая выкопана на площади 195,4 тыс. га, или 76 % . Накопано 9,5 млн тонн сладких корней.

Площадь посева озимых может быть больше, чем в прошлом году - Минагрополитики25 октября 2024, 14:07 • 35155 просмотров

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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