Зеленский изменил дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 100368 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 106380 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 108280 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 130203 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 145393 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 141992 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 139886 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 184437 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131807 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 210409 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Снаряды из Ливана ранили семь человек в центре Израиля

Снаряды из Ливана ранили семь человек в центре Израиля

03:29 • 46772 просмотра
В Киеве упали обломки сбитых дронов - КГВА

В Киеве упали обломки сбитых дронов - КГВА

03:50 • 59393 просмотра
"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье

"АТЕШ" фиксирует перемещение техники оккупантов после удара на Запорожье

04:25 • 60787 просмотра
Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия

Новые разрушения в двух районах Киева: спасатели выехали на место происшествия

04:28 • 60289 просмотра
Украина ведет информационно-психологическую кампанию против солдат из КНДР - СМИ

Украина ведет информационно-психологическую кампанию против солдат из КНДР - СМИ

07:38 • 20224 просмотра
публикации
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

18:14 • 103495 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 105342 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 184440 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 170298 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 210411 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

16:10 • 73599 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 118709 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 125625 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 106306 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 109524 просмотра
Актуальное
Зеленский изменил дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии

Зеленский изменил дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии

Киев  •  УНН

12:23 • 3298 просмотра

Read in English

Президент подписал указ об установлении новой даты Дня ракетных войск и артиллерии - 4 декабря. Предыдущий указ от 1997 года утратил силу.

Президент Украины Владимир Зеленский установил новую дату Дня ракетных войск и артиллерии - 4 декабря, говорится в тексте президентского указа №748/2024 от 2 ноября, пишет УНН.

Чествуя мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который отмечать ежегодно 4 декабря

- говорится в тексте указа.

При этом Президент признал утратившим силу указ Президента Украины от 31 октября 1997 года, которым День ракетных войск и артиллерии был установлен 3 ноября.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы7 марта 2024, 17:42 • 24997 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина