Зеленский изменил дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии
Киев • УНН
Президент подписал указ об установлении новой даты Дня ракетных войск и артиллерии - 4 декабря. Предыдущий указ от 1997 года утратил силу.
Президент Украины Владимир Зеленский установил новую дату Дня ракетных войск и артиллерии - 4 декабря, говорится в тексте президентского указа №748/2024 от 2 ноября, пишет УНН.
Чествуя мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который отмечать ежегодно 4 декабря
При этом Президент признал утратившим силу указ Президента Украины от 31 октября 1997 года, которым День ракетных войск и артиллерии был установлен 3 ноября.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
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