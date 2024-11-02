Украина импортирует электричество из 5 стран, свет вернули более 380 тыс. потребителей - Минэнерго

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Энергосистема Украины остается сбалансированной, но требует рационального потребления в вечерние часы. Запланирован импорт 7748 МВт*ч электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.

Энергосистема Украины остается сбалансированной, но следует рационально потреблять электричество в вечерние пиковые часы, запланирован импорт электроэнергии из пяти стран, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Детали

«Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Повреждения инфраструктуры затрудняют работу энергосистемы», - говорится в сообщении.

Потребителей призвали рационально пользоваться электроэнергией, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это, как указано, помогает энергетикам держать систему в более стабильном состоянии.

За прошедшие сутки энергетики, как отмечается, восстановили питание для 381 424 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.21 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 7748 МВт*ч и мощностью 1085 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
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