Украина импортирует электричество из 5 стран, свет вернули более 380 тыс. потребителей - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается сбалансированной, но требует рационального потребления в вечерние часы. Запланирован импорт 7748 МВт*ч электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.
Энергосистема Украины остается сбалансированной, но следует рационально потреблять электричество в вечерние пиковые часы, запланирован импорт электроэнергии из пяти стран, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.
Детали
«Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Повреждения инфраструктуры затрудняют работу энергосистемы», - говорится в сообщении.
Потребителей призвали рационально пользоваться электроэнергией, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00. Это, как указано, помогает энергетикам держать систему в более стабильном состоянии.
За прошедшие сутки энергетики, как отмечается, восстановили питание для 381 424 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.21 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 7748 МВт*ч и мощностью 1085 МВт.