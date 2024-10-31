LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов
Киев • УНН
Louis Vuitton представил эксклюзивную собачью будку из натуральной кожи и золотой фурнитурой за 66 тысяч долларов. Будка имеет съемные дверцы и нижнюю часть для удобной уборки.
Модный дом Louis Vuitton презентовал будку из натуральной кожи для собак стоимость 66 тыс долларов, передает УНН.
Louis Vuitton выпустили собачью «лакшери» будку из натуральной кожи за 66 тыс долларов. Будка обшита натуральной кожей, а фурнитура выполнена из золота.
В LV отмечают, что дверцы у будки съемные, а нижняя часть снимается, для легкой уборки.
Напомним
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