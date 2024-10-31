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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

Киев  •  УНН

16:05 • 8716 просмотра

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Louis Vuitton представил эксклюзивную собачью будку из натуральной кожи и золотой фурнитурой за 66 тысяч долларов. Будка имеет съемные дверцы и нижнюю часть для удобной уборки.

Модный дом Louis Vuitton презентовал будку из натуральной кожи для собак стоимость 66 тыс долларов, передает УНН.

Louis Vuitton выпустили собачью «лакшери» будку из натуральной кожи за 66 тыс долларов. Будка обшита натуральной кожей, а фурнитура выполнена из золота. 

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В LV отмечают, что дверцы у будки съемные, а нижняя часть снимается, для легкой уборки.

Напомним 

Ранее, бренд Dolce&Gabbana презентовал парфюм для собак Fefé, к которому идет в   

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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