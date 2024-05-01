SpaceX близка к соглашению о предоставлении спутниковых интернет-терминалов Starlink Йемену

Правительство Йемена приближается к лицензионному соглашению с компанией Илона Маска Starlink о предоставлении услуг спутникового Интернета. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

SpaceX близка к завершению лицензионного соглашения о предоставлении Йемену спутниковых интернет-терминалов Starlink, - для завершения сделки может потребоваться еще один месяц. Если Йемен получит лицензию Starlink, он станет одной из немногих стран на Ближнем Востоке, которые будут иметь право его использовать.

Справочно

Йемен, который находится в разгаре гражданской войны между международно признанным правительством и боевиками-хуситами, имеет один из самых медленных в мире интернет-сервисов. Благодаря Starlink йеменцы, живущие на территориях, подконтрольных группировке Хути, контролируют телекоммуникационные сети. Им не требуется разрешение на пользование услугой, поскольку она полагается на частные спутники, сообщает Bloomberg. Как правительство, так и хуситы предупредили о санкциях за незаконное использование Starlink в стране, говорится в сообщении.

Напомним,

США остановили противокорабельную ракету хуситов из Йемена, нацеленную на корабль под американским флагом, и уничтожили четыре беспилотника, без сообщений о ранениях или повреждениях.