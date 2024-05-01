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Актуальне
SpaceX близька до угоди щодо надання супутникових інтернет-терміналів Starlink Ємену

SpaceX близька до угоди щодо надання супутникових інтернет-терміналів Starlink Ємену

Київ • УНН

 • 22706 перегляди

SpaceX близька до завершення ліцензійної угоди про надання Ємену супутникових інтернет-терміналів Starlink, що може зайняти ще місяць, - це зробить Ємен однією з небагатьох країн на Близькому Сході, які мають право користуватися цією послугою.

Уряд Ємену наближається до ліцензійної угоди з компанією Ілона Маска Starlink щодо надання послуг супутникового Інтернету. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

SpaceX близька до завершення ліцензійної угоди щодо надання Ємену супутникових інтернет-терміналів Starlink, - для завершення угоди може знадобитися ще один місяць. Якщо Ємен отримає ліцензію Starlink, він стане однією з небагатьох країн на Близькому Сході, які матимуть право його використовувати.  

Довідково

Ємен, який перебуває в розпалі громадянської війни між міжнародно визнаним урядом і бойовиками-хуситами, має один з найповільніших у світі інтернет-сервісів. Завдяки Starlink єменці, які живуть на територіях, підконтрольних угрупованню Хуті, контролюють телекомунікаційні мережі. Їм не потрібен дозвіл на користування послугою, оскільки вона покладається на приватні супутники, повідомляє Bloomberg. Як уряд, так і хусити попередили про санкції за незаконне використання Starlink в країні, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

США зупинили протикорабельну ракету хуситів з Ємену, націлену на корабель під американським прапором, і знищили чотири безпілотники, без повідомлень про поранення чи пошкодження.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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