Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Недавно Фонд госимущества стремился изъять у Национальной академии аграрных наук Украины 135 тыс. га земли. После рассмотрения вопроса на комитете ВРУ депутаты рекомендовали Кабмину не отчуждать эти земли и детально изучить ситуацию. О работе аграрных научных работников и практическом значении земли рассказал руководитель Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Виталий Кабанец в эксклюзивном комментарии для УНН.

Собственно у самого Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН в зоне риска 285 га земель, а в его подразделении − опытного хозяйства "Решающее" − более 630 га.

Детали

"Институт работает уже более 100 лет на этих земельных участках. Сначала деятельности это больше были агротехнические исследования, различные испытания и так далее. Но с 80-х годов начали заниматься и селекцией", − рассказывает и.о. директора Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Виталий Кабанец.

По словам ученого, основная культура, которую здесь изучают почти 50 лет, − это гречка. "Впервые в институте в Украине были созданы детерминантные сорта гречихи. Есть обычный морфотип, высокорослый, и есть детерминантный. Она ниже, она раннеспелая, она не так вылегает, она лучше имеет технологические свойства, лучше урожайность показывает и так далее", − объясняет Кабанец.

То есть речь идет о том, что ученые в новых сортах растений закладывают характеристики более быстрого созревания, более легкого выращивания и уборки, и большей урожайности. Эти разработки имеют национальное значение.

Мировой рекорд урожайности сорта "Сумчанка" (гречка − ред.) также принадлежит сорту непосредственно селекции нашего научного учреждения. За это время создано более десяти сортов гречихи и обычного морфотипа, и детерминантного, которая занимает около половины площадей гречихи в Украине − сорта селекции института занимают около половины посевных площадей − отмечает Кабанец.

Кроме гречки, Институт занимается селекцией кормовых трав, амаранта, подсолнечника кондитерского направления использования, а последние десять лет − еще и конопли посевных. Новые сорта регистрируют только тогда, когда они превосходят уже известные по урожайности, качеству или другим показателям, поэтому каждый новый сорт − это способ повысить урожай, доход и прибыльность.

"В 21-м году зарегистрировали первый сорт промышленных конопель, это "София", и в 24-м прошлом году зарегистрировали сорт "Катюша". В прошлом году сортами конопли селекции института было занято почти 60% посевных площадей в Украине (от всех земель засеянных промышленными коноплями − ред.)", − рассказывает Кабанец.

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Деятельность Института охватывает не только растениеводство, но и животноводство − они имеют опытные хозяйства и репродукторы, где разводят крупный рогатый скот и свиней для получения потомства, восстановления и увеличения поголовья, чтобы животные были здоровее и продуктивнее.

Также Институт активно отвечает на различные современные вызовы, в частности, по изменению климата.

Мы наблюдаем за изменениями климата, в частности глобальным потеплением, и в селекционной работе подбираем генотипы, более устойчивые к засухе. На основе них создаем новые сорта. Свои достижения стараемся популяризировать: проводим демонстрационные полигоны, один из которых даже занесен в Книгу рекордов Украины как самый длинный по количеству сортов и культур, регулярно организовываем дни поля и с 2018 года проводим Международный фестиваль промышленных конопель Hemp Fest − объясняет Кабанец.

Очевидно, земля для научных учреждений − это не просто участок на карте. Это пространство, где рождаются новые идеи, проводятся важные исследования, выводятся сорта, способные обеспечивать стабильные урожаи даже в сложных климатических условиях. От этой работы зависят не только урожаи на конкретных полях, но и продовольственная безопасность всей страны, развитие аграрного сектора и благосостояние людей. Сохранение земли за учеными − это инвестиция в будущее, в стабильность и в то, чтобы Украина могла уверенно смотреть в будущее.

Напомним

Ранее в НААН сообщали, что в настоящее время в состав Академии входят 82 научных учреждения, среди которых 32 института, 39 станций, временно оккупированный биосферный заповедник "Аскания Нова" и 91 государственное предприятие. Несмотря на нехватку финансирования со стороны государства и сложную ситуацию из-за войны, эти учреждения продолжают работать, самостоятельно обеспечивают свои потребности и сохраняют рабочие места для людей. Это особенно важно для сел и маленьких городов, где предприятия НААН часто являются единственным местом, где люди могут работать, получать зарплату и иметь стабильную жизнь.