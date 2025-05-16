Созданная Будановым команда работает в режиме 24/7 – генерал-майор Павленко

На сегодня Главное управление разведки стало одним из центров инновации и модернизации. Украинская разведка обладает возможностями, которых нет ни у одной другой разведки мира: боевые БПлА, ракеты, средства ПВО, собственная авиация, морские дроны. И в конце концов спутники, которые позволяют видеть врага даже в самых сложных условиях. Об этом в интервью телеканалу "Киев" рассказал экс-заместитель руководителя ГУР, генерал-майор Илья Павленко.

И лучшая помощь для сохранения такой эффективности работы – не мешать. Украинской разведке повезло с руководством, убежден генерал Павленко. Начальник ГУР – молодой боевой офицер с опытом и четкой визией будущего. К тому же, Кирилл Буданов создал эффективную команду, которая разделяет его ценности и работает в режиме 24/7. Это не просто подчиненные – это партнеры. С ними можно посоветоваться, обсудить риски, принять общее и взвешенное решение.

Илья Павленко убежден, что любое перемирие на поле боя не касается работы разведки. Наоборот, в это время увеличивается ответственность.

Ответственность ложится на национальную безопасность, разведку. Они должны выявить любые угрозы и предупредить. Если помните, еще в 2021 году в ноябре Кирилл Буданов говорил, что будет вторжение. Была карта. Она соответствовала силам и средствам, которые были задействованы во вторжении. К сожалению, ни в Украине, ни европейцы, ни американцы серьезно не восприняли это – подчеркнул экс-заместитель председателя ГУР.

Вместе с тем, по его словам, украинская разведка открыта для общественного контроля даже во время войны. Но такой контроль имеет четкие границы.

"В 2020 году приняли очень демократический закон о разведке. И там целый раздел посвящен гражданскому контролю. Общество должно знать, что делает разведка. Конечно, аналитику нельзя дать в публичное пространство. Это угроза источникам", - отметил генерал Павленко.

Впрочем, по его мнению, есть информация, которая обязательно должна быть доступной. Для этого, в частности, был создан информационный портал War & Sanctions. Ведь "международные санкции не появляются сами по себе". Одна из задач военной разведки состоит именно в том, чтобы собрать информацию о том, какие подсанкционные компоненты использует агрессор для производства оружия. Тогда у наших партнеров появляется дополнительная возможность перекрыть каналы поставок.

В общем, по убеждению Ильи Павленко, в ГУР на сегодня создана атмосфера, в которой люди хотят развиваться, внедрять инновации, быть лидерами. И если Украина стремится защитить себя – других вариантов просто нет.