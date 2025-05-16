Створена Будановим команда працює в режимі 24/7 – генерал-майор Павленко

На сьогодні Головне управління розвідки стало одним з центрів інновації та модернізації. Українська розвідка має можливості, яких не має жодна інша розвідка світу: бойові БПлА, ракети, засоби ППО, власна авіація, морські дрони. І врешті супутники, які дозволяють бачити ворога навіть у найскладніших умовах. Про це в інтерв’ю телеканалу "Київ" розповів екс-заступник керівника ГУР, генерал-майор Ілля Павленко.

І найкраща допомога для збереження такої ефективності роботи – не заважати. Українській розвідці пощастило з керівництвом, переконаний генерал Павленко. Начальник ГУР – молодий бойовий офіцер із досвідом і чіткою візією майбутнього. До того ж, Кирило Буданов створив ефективну команду, яка поділяє його цінності та працює в режимі 24/7. Це не просто підлеглі – це партнери. З ними можна порадитися, обговорити ризики, ухвалити спільне й виважене рішення.

Ілля Павленко переконаний, що будь-яке перемир’я на полі бою не стосується роботи розвідки. Навпаки, в цей час збільшується відповідальність.

Відповідальність лягає на національну безпеку, розвідку. Вони повинні виявити будь-які загрози і попередити. Якщо пам’ятаєте, ще в 2021 році у листопаді Кирило Буданов казав, що буде вторгнення. Була карта. Вона відповідала силам і засобам, які були задіяні у вторгненні. На жаль, ні в Україні, ні європейці, ні американці серйозно не сприйняли це – наголосив екс-заступник голови ГУР.

Разом з тим, за його словами, українська розвідка відкрита для громадського контролю навіть під час війни. Але такий контроль має чіткі межі.

"В 2020 році прийняли дуже демократичний закон про розвідку. І там цілий розділ присвячений цивільному контролю. Суспільство повинно знати, що робить розвідка. Звісно, що аналітику не можна дати в публічний простір. Це загроза джерелам", - зазначив генерал Павленко.

Втім, на його думку, є інформація, яка обов’язково має бути доступною. Для цього, зокрема, було створено інформаційний портал War & Sanctions. Адже "міжнародні санкції не з’являються самі по собі". Одна із задач воєнної розвідки полягає саме в тому, щоб зібрати інформацію про те, які підсанкційні компоненти використовує агресор для виробництва зброї. Тоді у наших партнерів з’являється додаткова можливість перекрити канали постачання.

Загалом, на переконання Іллі Павленка, в ГУР на сьогодні створено атмосферу в якій люди хочуть розвиватися, впроваджувати іновації, бути лідерами. І якщо Україна прагне захистити себе – інших варіантів просто немає.