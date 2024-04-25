Создание трибунала и механизма компенсаций: в ОП состоялась встреча с послом Японии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  127213 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  144789 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  151565 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  137875 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119603 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105110 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102635 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137572 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158001 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154453 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  473386 просмотра

Создание трибунала и механизма компенсаций: в ОП состоялась встреча с послом Японии

Заместитель Главы Офиса Президента Ирина Мудрая встретилась с Послом Японии Кунинори Мацуда, чтобы обсудить усиление сотрудничества в привлечении россии к ответственности за агрессию против Украины, включая создание международного специального трибунала по преступлению агрессии и конфискацию замороженных российских активов.

Война •   •  1265 просмотра
Создание трибунала и механизма компенсаций: в ОП состоялась встреча с послом Японии

Дарья Билодид завоевала "золото" на Чемпионате Европы-2024 по дзюдо

Украинка Дарья Белодед завоевала золото в весовой категории 57 кг на чемпионате Европы по дзюдо 2024 года в Загребе, победив в финале Каю Кайзер из Словении.

спорт •   •  1968 просмотра
Дарья Билодид завоевала "золото" на Чемпионате Европы-2024 по дзюдо

"Симферополь против диктатора путина!" - АТЕШ

Проукраинские активисты в оккупированном Крыму распространяли в Симферополе антипутинские листовки, призывая жителей присоединиться к их движению против российского режима.

Война •   •  4940 просмотра
"Симферополь против диктатора путина!" - АТЕШ

Будут ли США помогать Украине возвращать мужчин из-за рубежа? В Госдепе ответили

Государственный департамент США считает приостановление консульского обслуживания за рубежом украинских мужчин мобилизационного возраста "сложным вопросом" и уважает право Украины определять свою политику, но еще не решил, помогать ли Украине с возвращением мужчин домой.

Война •   •  4839 просмотра
Будут ли США помогать Украине возвращать мужчин из-за рубежа? В Госдепе ответили

Наполнение пакетов нужным оружием и логистика: Зеленский о приоритетах завтрашней встречи "Рамштайн"

Президент Зеленский очертил приоритеты завтрашней встречи в Рамштайн. По его словам, надо, чтобы сработали по наполнению пакетов нужным оружием и по логистике.

Война •   •  7598 просмотра
Наполнение пакетов нужным оружием и логистика: Зеленский о приоритетах завтрашней встречи "Рамштайн"

Большая вода в Черкасской области: подтоплены 13 домов, 37 дворов и более 500 гектаров полей

Наводнение в Черкасской области привело к подтоплению 13 домов, 37 дворов и более 500 гектаров полей, некоторые домохозяйства также были подтоплены в Золотоношском районе.

Криминал и ЧП •   •  6525 просмотра
Большая вода в Черкасской области: подтоплены 13 домов, 37 дворов и более 500 гектаров полей

Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына

19-летней матери в Днепре, арестованной за попытку продать своего 2-летнего сына за 1 миллион гривен, грозит 15 лет лишения свободы.

Общество •   •  7474 просмотра
Ребенок на миллион: в Днепре суд арестовал мать, которая пыталась продать 2-летнего сына

Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса

Испанская прокуратура просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса из-за отсутствия доказательств.

Новости Мира •   •  6979 просмотра
Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса

Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении

В четверг украинские защитники выдержали 93 атаки со стороны российских оккупантов на разных участках фронта, в том числе 23 штурма они отбили только на Авдеевском направлении, в условиях интенсивных боевых столкновений.

Война •   •  9412 просмотра
Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении

Из-за вражеских атак внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области - "Укрзализныця"

В связи с вражескими обстрелами вносятся временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области на сегодня и завтра.

Общество •   •  9548 просмотра
Из-за вражеских атак внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области - "Укрзализныця"