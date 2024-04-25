Создание трибунала и механизма компенсаций: в ОП состоялась встреча с послом Японии

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинори Мацудой, передает УНН со ссылкой на ОП.

Как отметили в Офисе Президента, на встрече обсудили укрепление сотрудничества для привлечения рф к ответственности за агрессивную войну против Украины. Прежде всего речь шла о создании специального трибунала за преступление агрессии.

"У нас есть два ключевых принципа, на которых должно базироваться создание трибунала. Он должен быть исключительно международным. Второе - не может быть никакого персонального иммунитета для высших должностных лиц государства-агрессора", - подчеркнула Мудрая.

Швейцария поддержала создание специального трибунала для России

Заместитель руководителя Офиса Президента и посол Японии рассмотрели конкретные шаги по конфискации замороженных российских активов и реализации международного компенсационного механизма.

Во время встречи Мудра и Мацуда также обсудили приоритетные вопросы реформ судебной системы и юридического образования.

Заместитель главы Офиса Главы государства отметила, что украинская сторона настроена на максимальное взаимодействие со странами "Группы семи", в частности с Японией, по реализации ключевых реформ.