Совет Украина-НАТО провел заседание после атак рф на критическую инфраструктуру: Умеров призвал предоставить больше ПВО

Внеочередное заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов состоялось сегодня в Брюсселе. Украина призвала западных союзников предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне атак рф на критическую инфраструктуру, сообщили в миссии Украины при Альянсе, пишет УНН.

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"Сегодня по инициативе Украины было созвано внеочередное заседание Совета Украина-НАТО в ответ на ракетные удары россии по украинским объектам критической инфраструктуры", - сообщили в миссии и X.

Как указано, встреча состоялась в штаб-квартире НАТО на уровне послов.

Министр обороны Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях атак россии и ответных мерах, которые принимает Украина. Он призвал страны-члены НАТО предоставить дополнительные системы ПВО и ракеты для защиты украинских городов и граждан - указали в миссии.

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