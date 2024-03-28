Совет Украина-НАТО провел заседание после атак рф на критическую инфраструктуру: Умеров призвал предоставить больше ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  39808 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  38282 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  61133 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  133885 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139719 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143031 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152060 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127157 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139872 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126566 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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27 марта 2024, 10:45  •  182405 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  541636 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  493237 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  507970 просмотра

Совет Украина-НАТО провел заседание после атак рф на критическую инфраструктуру: Умеров призвал предоставить больше ПВО

Украина созвала внеочередное заседание Совета Украина-НАТО, чтобы проинформировать союзников о ракетных атаках россии на критическую инфраструктуру и обратиться к членам НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.

Война •   •  10202 просмотра
Совет Украина-НАТО провел заседание после атак рф на критическую инфраструктуру: Умеров призвал предоставить больше ПВО

Дочерняя компания ДТЭК вложит средства в реализацию проекта по развитию систем хранения электроэнергии в Польше

Дочерняя компания ДТЭК DRI подписала соглашение о приобретении акций польской компании Columbus Energy, что позволит ей построить системы хранения электроэнергии мощностью 133 МВт на юге Польши, что является важным шагом к интеграции энергосистем Украины и ЕС.

Экономика •   •  10046 просмотра
Дочерняя компания ДТЭК вложит средства в реализацию проекта по развитию систем хранения электроэнергии в Польше

В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра будут достигать до 20 м/с

В Киеве 29 марта ухудшатся погодные условия: порывы ветра 15-20 м/с, умеренный дождь, температура воздуха будет колебаться от 6-8°C ночью до 12-14°C днем.

Общество •   •  10247 просмотра
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра будут достигать до 20 м/с

Шмыгаль: есть прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе

Украина и Польша достигают прогресса в вопросе снятия блокады на своей границе, но план разблокирования реализуется не так быстро, как хотелось бы, хотя есть положительные тенденции, которые нужно поддерживать и развивать.

Экономика •   •  11524 просмотра
Шмыгаль: есть прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе

Кривому Рогу, Хмельницкому и Одессе необходимо потреблять электричество экономно - глава НЭК "Укрэнерго"

Энергосистема все еще восстанавливается после недавних вражеских атак, самая сложная ситуация в Харькове, тогда как Кривой Рог, Хмельницкий и Одесса сегодня не имеют никаких ограничений, но должны потреблять электроэнергию экономно.

Общество •   •  9813 просмотра
Кривому Рогу, Хмельницкому и Одессе необходимо потреблять электричество экономно - глава НЭК "Укрэнерго"

Правительство Германии усиливает меры против российской дезинформации

Правительство Германии хочет усилить международные меры для борьбы с российскими дезинформационными сетями путем создания системы раннего предупреждения и реагирования между Германией, Францией и Польшей в отношении информационных манипуляций и иностранного влияния.

Война •   •  9941 просмотра
Правительство Германии усиливает меры против российской дезинформации

Поезд Киев-Кошице планируется запустить в этом году - Мининфраструктуры

Новый международный железнодорожный маршрут, который соединит Киев (Украина) и Кошице (Словакия), должен быть запущен в этом году, чтобы облегчить путешествия украинцев в международный аэропорт Кошице.

Общество •   •  10608 просмотра
Поезд Киев-Кошице планируется запустить в этом году - Мининфраструктуры

Дроны, снаряды и гранатометы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем беспилотники, оборудование для разминирования, боеприпасы, транспортные средства, оружие, маскировочное снаряжение и систему спутниковой связи.

Война •   •  10772 просмотра
Дроны, снаряды и гранатометы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Польша будет работать над созывом межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении не позднее июня - вице-премьер

Польша будет работать над созывом первой межправительственной конференции между ЕС и Украиной не позднее июня 2024 года, что ознаменует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

политика •   •  10480 просмотра
Польша будет работать над созывом межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении не позднее июня - вице-премьер

Мужчина открыл стрельбу в министерстве цифровых технологий Тайваня: его арестовали

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в офисе Министерства цифровых технологий Тайваня в Тайбэе, после чего был арестован полицией.

Новости Мира •   •  10448 просмотра
Мужчина открыл стрельбу в министерстве цифровых технологий Тайваня: его арестовали