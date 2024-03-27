"Украина сейчас единственная в мире почти ежедневно подвергается атакам баллистикой, Patriot должны быть здесь": Кулеба назвал три результата усиления ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил срочную потребность Украины в большем количестве систем ПВО Patriot и подобных ей на фоне увеличения интенсивности атак рф баллистическими ракетами, указав, что усиление ПВО спасет тысячи жизней, сэкономит значительные ресурсы для украинских партнеров, прикроет наши войска и позволит им переломить ход войны в пользу Украины, сообщили в МИД, пишет УНН.

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Глава МИД отметил, что россия усилила воздушный террор против Украины и только за неделю с 18 по 24 марта запустила 190 ракет различных типов, 140 беспилотников "Шахед" и 700 управляемых авиабомб против Украины.

"Особенностью нынешних российских атак является интенсивное использование баллистических ракет, которые могут достигать целей на чрезвычайно высоких скоростях, оставляя мало времени для людей, чтобы найти укрытие, и вызывая значительные разрушения", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что системами "Patriot" владеет ряд стран мира. По его словам, "эти системы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки и призвал партнеров найти соответствующую политическую волю".

Украина сейчас является единственной страной в мире, которая почти ежедневно подвергается баллистическим ракетным атакам. "Patriot" должны быть размещены сейчас здесь, в Украине, чтобы защищать реальные человеческие жизни, а не оставаться в местах, где ракетная угроза равна нулю - заявил глава МИД.

Кулеба назвал три критически важных результата, которые принесет усиление украинской противовоздушной обороны:

"Прежде всего, мощная украинская противовоздушная оборона спасет тысячи человеческих жизней, что само по себе является главной целью. "Patriot" и другие подобные системы являются оборонительными по определению. Они призваны защищать жизни, а не забирать их.

Во-вторых, сильная украинская противовоздушная оборона сэкономит значительное количество ресурсов для партнеров Украины. Каждая территория, закрытая "Patriot", - это меньше разрушений критической инфраструктуры и меньше средств на восстановление; каждый город, надежно защищенный "Patriot", - это тысячи украинцев, которые вернутся из-за границы, укрепляя украинскую экономику и уменьшая ее зависимость от иностранной финансовой помощи.

В-третьих, мощная украинская противовоздушная оборона прикроет наши войска и позволит им переломить ход войны в пользу Украины. Главным преимуществом россии на поле боя сейчас является широкое использование управляемых авиационных бомб. Эти бомбы, которые в среднем весят от 500 до 1500 килограммов, позволяют российским оккупантам уничтожать цели ударов и продвигаться вперед по руинам. Единственный способ противостоять этой варварской тактике - сбивать самолеты, которые сбрасывают эти бомбы, что требует достаточного количества современных систем противовоздушной обороны на фронте. Сильная противовоздушная оборона на передовой позволила бы нашим войскам не только не терять позиции, но и заставить россиян отступать", - подчеркнул министр.

Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"