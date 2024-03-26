Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине системы противовоздушной обороны типа Patriot, чтобы сбивать модернизированные российские авиационные управляемые бомбы, из-за которых Украина теряет позиции на фронте.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине системы ПВО, такие как Patriot, для сбивания на фронте модернизированных авиационных управляемых бомб, которые запускает рф. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico, передает УНН.
Детали
"Дайте нам проклятые Patriot", - призвал Кулеба.
Он пояснил, что "украинские войска теряют позиции" потому, что россия начала массово применять модернизированные авиационные управляемые бомбы".
Как указал Кулеба, эти бомбы - оружие, от которого "невозможно убежать", если вы являетесь целью.
"Вы не можете заглушить ее. Она просто падает вам на голову и уничтожает все. Именно так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это - сбивать самолеты, несущие бомбы. Нам нужны системы ПВО на фронте", - указал глава МИД.
Также он пояснил, что если бы Украина имела достаточно систем ПВО, а именно Patriot, украинцы могли бы защитить не только жизни людей, но и экономику от разрушения.
Дополнение
Кроме того, Кулеба считает, что лидерам стран ЕС нужно свыкнуться с мыслью, что может наступить день, когда придется отправить западные боевые войска в Украину. Если Киев проиграет, президент россии владимир путин не остановится на этом.
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