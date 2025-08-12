Совет обороны Киева не соберется, потому что Кличко ушел в отпуск - глава КГВА

Совет обороны Киева в очередной раз не может собраться. Причиной этого стало то, что мэр Виталий Кличко ушел в отпуск, пишет УНН со ссылкой на главу Киевского МВА Тимура Ткаченко.

Он подчеркнул, что в данный момент Совет обороны не может эффективно работать, из-за чего тормозится и работа на местах по восстановлению поврежденной инфраструктуры и укрытий.

Инструмент, который должен оперативно решать насущные вопросы безопасности столицы, не может работать. И это в то время, когда война продолжается, вызовы обостряются. Нерешенными остаются вопросы включения в состав Совета глав РГА, сопредседатель блокирует мое распоряжение. Это тормозит работу на местах по вопросам восстановления поврежденной инфраструктуры, укрытий, организационных вопросов сектора обороны города Киева - пояснил Ткаченко.

Он подчеркнул, что считает такое затягивание вредным и не идет на пользу безопасности столицы.

Обидно, что действующая система работы Совета обороны, где есть два сопредседателя, ставит под угрозу функционирование этого органа. Сознательно или бессознательно, но такое отношение не идет на пользу безопасности столицы - отметил Ткаченко.

