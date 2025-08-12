$41.450.06
Ексклюзив
15:14 • 21150 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 22026 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 41640 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 27984 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 31233 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 70623 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 68557 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 68765 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 32120 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 22064 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Рада оборони Києва не збереться, бо Кличко пішов у відпустку - глава КМВА

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Рада оборони Києва не може зібратися через відпустку Віталія Кличка. Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, це гальмує відновлення інфраструктури та укриттів, а також вирішення питань безпеки столиці.

Рада оборони Києва не збереться, бо Кличко пішов у відпустку - глава КМВА

Рада оборони Києва вкотре не може зібратися. Причиною цього стало те, що міський голова Віталій Кличко пішов у відпустку, пише УНН з посиланням на главу Київського МВА Тимура Ткаченка.

Рада оборони Києва вкотре не може зібратись. Цього разу - через відпустку співголови. Мер вирушив у відпустку, знову 

- написав Ткаченко.

Він наголосив, що в даний момент Рада оборони не може ефективно працювати, через що гальмується і робота на місцях щодо відновлення пошкодженої інфраструктури та укриттів.

Інструмент, який повинен оперативно вирішувати нагальні питання безпеки столиці, не може працювати. І це в час, коли війна триває, виклики загострюються. Невирішеними залишаються питання включення до складу Ради голів РДА, співголова блокує моє розпорядження. Це гальмує роботу на місцях з питань відновлення пошкодженої інфраструктури, укриттів, організаційних питань сектору оборони міста Києва 

- пояснив Ткаченко.

Він наголосив, що вважає таке затягування шкідливим та не іде на користь безпеці сколиці.

Прикро, що чинна система роботи Ради оборони, де є двоє співголів, ставить під загрозу функціонування цього органу. Свідомо чи несвідомо, але таке ставлення не йде на користь безпеці столиці 

- зазначив Ткаченко.

Доповнення

Заступника київського міського голови Володимира Прокопіва звільнили з-під цілодобового домашнього арешту та зняли електронний браслет. Він перебував під арештом майже чотири місяці.

Павло Зінченко

Київ
Віталій Кличко
Київ