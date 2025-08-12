Рада оборони Києва не збереться, бо Кличко пішов у відпустку - глава КМВА
Київ • УНН
Рада оборони Києва не може зібратися через відпустку Віталія Кличка. Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, це гальмує відновлення інфраструктури та укриттів, а також вирішення питань безпеки столиці.
Рада оборони Києва вкотре не може зібратися. Причиною цього стало те, що міський голова Віталій Кличко пішов у відпустку, пише УНН з посиланням на главу Київського МВА Тимура Ткаченка.
Рада оборони Києва вкотре не може зібратись. Цього разу - через відпустку співголови. Мер вирушив у відпустку, знову
Він наголосив, що в даний момент Рада оборони не може ефективно працювати, через що гальмується і робота на місцях щодо відновлення пошкодженої інфраструктури та укриттів.
Інструмент, який повинен оперативно вирішувати нагальні питання безпеки столиці, не може працювати. І це в час, коли війна триває, виклики загострюються. Невирішеними залишаються питання включення до складу Ради голів РДА, співголова блокує моє розпорядження. Це гальмує роботу на місцях з питань відновлення пошкодженої інфраструктури, укриттів, організаційних питань сектору оборони міста Києва
Він наголосив, що вважає таке затягування шкідливим та не іде на користь безпеці сколиці.
Прикро, що чинна система роботи Ради оборони, де є двоє співголів, ставить під загрозу функціонування цього органу. Свідомо чи несвідомо, але таке ставлення не йде на користь безпеці столиці
Доповнення
Заступника київського міського голови Володимира Прокопіва звільнили з-під цілодобового домашнього арешту та зняли електронний браслет. Він перебував під арештом майже чотири місяці.