Рада оборони Києва не збереться, бо Кличко пішов у відпустку - глава КМВА

Рада оборони Києва вкотре не може зібратися. Причиною цього стало те, що міський голова Віталій Кличко пішов у відпустку, пише УНН з посиланням на главу Київського МВА Тимура Ткаченка.

Він наголосив, що в даний момент Рада оборони не може ефективно працювати, через що гальмується і робота на місцях щодо відновлення пошкодженої інфраструктури та укриттів.

Інструмент, який повинен оперативно вирішувати нагальні питання безпеки столиці, не може працювати. І це в час, коли війна триває, виклики загострюються. Невирішеними залишаються питання включення до складу Ради голів РДА, співголова блокує моє розпорядження. Це гальмує роботу на місцях з питань відновлення пошкодженої інфраструктури, укриттів, організаційних питань сектору оборони міста Києва - пояснив Ткаченко.

Він наголосив, що вважає таке затягування шкідливим та не іде на користь безпеці сколиці.

Прикро, що чинна система роботи Ради оборони, де є двоє співголів, ставить під загрозу функціонування цього органу. Свідомо чи несвідомо, але таке ставлення не йде на користь безпеці столиці - зазначив Ткаченко.

Заступника київського міського голови Володимира Прокопіва звільнили з-під цілодобового домашнього арешту та зняли електронний браслет. Він перебував під арештом майже чотири місяці.