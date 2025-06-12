Совет Фулбрайта уходит в отставку в знак протеста против вмешательства администрации Трампа
Киев • УНН
Все члены Совета стипендий Фулбрайта подали в отставку, обвинив администрацию Трампа во вмешательстве в программу. Они подчеркнули, что это нарушает академическую независимость и закон Фулбрайта-Хейса.
Все 12 членов Совета стипендий имени Фулбрайта подали в отставку, обвинив администрацию президента США Дональда Трампа в незаконном вмешательстве в программу обмена студентами, учеными и художниками, отмене утвержденных стипендий и нарушении полномочий Совета. По словам членов, действия правительства США противоречат почти 80-летней двухпартийной традиции академической независимости, передает УНН со ссылкой на Axios.
Во вторник, 10 июня, все 12 членов Совета стипендий имени Фулбрайта для иностранных студентов подали в отставку, заявив, что администрация Трампа "узурпировала полномочия Совета" и отказала в предоставлении стипендии "значительному" количеству избранных стипендиатов - говорится в сообщении.
Совет директоров подал в отставку в открытом письме, назвав действия администрации Трампа "беспрецедентными" и "недопустимыми по закону".
Совет утверждал, что нынешняя администрация не только отказала в предоставлении стипендий Фулбрайта лицам, которых совет избрал на 2025-2026 учебный год, но и что она сейчас подвергает 1200 иностранных получателей стипендий Фулбрайта "несанкционированному процессу рассмотрения" и может отклонить еще больше заявок.
Совет также заявил, что это противоречит Закону Фулбрайта-Хейса, который предоставляет совету полномочия окончательно утверждать заявителей.
Государственный департамент не ответил на запрос о комментарии.
Совет заявил, что вмешательство администрации Трампа противоречит "двухпартийной" истории программы.
Во времена администраций как демократов, так и республиканцев Совет придерживался закона, действуя независимо в соответствии со своими уставными полномочиями
Внедрение политики и идеологических мандатов в программу Фулбрайта нарушает букву и дух закона, который Конгресс так мудро установил почти восемь десятилетий назад
Совет также заявил, что он "неоднократно" выдвигал свои юридические возражения высокопоставленным чиновникам администрации, но они "отказывались признавать их или отвечать".
Как отмечается в публикации, это последний пример попыток администрации Трампа реорганизовать высшее образование где-либо, где она имеет влияние.
Добавим
Программа Фулбрайта (англ. Fulbright Program) – это престижная программа международного обмена, финансируемая правительством США, которая позволяет студентам, ученым, художникам и профессионалам из разных стран учиться, преподавать и проводить исследования в США, а также обмениваться знаниями и опытом.
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