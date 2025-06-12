Совет Фулбрайта уходит в отставку в знак протеста против вмешательства администрации Трампа

Все 12 членов Совета стипендий имени Фулбрайта подали в отставку, обвинив администрацию президента США Дональда Трампа в незаконном вмешательстве в программу обмена студентами, учеными и художниками, отмене утвержденных стипендий и нарушении полномочий Совета. По словам членов, действия правительства США противоречат почти 80-летней двухпартийной традиции академической независимости, передает УНН со ссылкой на Axios.

Во вторник, 10 июня, все 12 членов Совета стипендий имени Фулбрайта для иностранных студентов подали в отставку, заявив, что администрация Трампа "узурпировала полномочия Совета" и отказала в предоставлении стипендии "значительному" количеству избранных стипендиатов - говорится в сообщении. - говорится в сообщении.

Совет директоров подал в отставку в открытом письме, назвав действия администрации Трампа "беспрецедентными" и "недопустимыми по закону".

Совет утверждал, что нынешняя администрация не только отказала в предоставлении стипендий Фулбрайта лицам, которых совет избрал на 2025-2026 учебный год, но и что она сейчас подвергает 1200 иностранных получателей стипендий Фулбрайта "несанкционированному процессу рассмотрения" и может отклонить еще больше заявок.

Совет также заявил, что это противоречит Закону Фулбрайта-Хейса, который предоставляет совету полномочия окончательно утверждать заявителей.

Государственный департамент не ответил на запрос о комментарии.

Совет заявил, что вмешательство администрации Трампа противоречит "двухпартийной" истории программы.

Во времена администраций как демократов, так и республиканцев Совет придерживался закона, действуя независимо в соответствии со своими уставными полномочиями – сообщила рада.

Внедрение политики и идеологических мандатов в программу Фулбрайта нарушает букву и дух закона, который Конгресс так мудро установил почти восемь десятилетий назад - добавили там.

Совет также заявил, что он "неоднократно" выдвигал свои юридические возражения высокопоставленным чиновникам администрации, но они "отказывались признавать их или отвечать".

Как отмечается в публикации, это последний пример попыток администрации Трампа реорганизовать высшее образование где-либо, где она имеет влияние.

Добавим

Программа Фулбрайта (англ. Fulbright Program) – это престижная программа международного обмена, финансируемая правительством США, которая позволяет студентам, ученым, художникам и профессионалам из разных стран учиться, преподавать и проводить исследования в США, а также обмениваться знаниями и опытом.

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