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Рада Фулбрайта йде у відставку на знак протесту проти втручання адміністрації Трампа

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Всі члени Ради стипендій Фулбрайта подали у відставку, звинувативши адміністрацію Трампа у втручанні в програму. Вони наголосили, що це порушує академічну незалежність та закон Фулбрайта-Хейса.

Рада Фулбрайта йде у відставку на знак протесту проти втручання адміністрації Трампа

Всі 12 членів Ради стипендій імені Фулбрайта подали у відставку, звинувативши адміністрацію президента США Дональда Трампа у незаконному втручанні в програму обміну студентами, науковцями та митцями, скасуванні затверджених стипендій і порушенні повноважень Ради. За словами членів, дії уряду США суперечать майже 80-річній двопартійній традиції академічної незалежності, передає УНН із посиланням на Axios.

У вівторок, 10 червня, усі 12 членів Ради стипендій імені Фулбрайта для іноземних студентів подали у відставку, заявивши, що адміністрація Трампа "узурпувала повноваження Ради" та відмовила у наданні стипендії "значній" кількості обраних стипендіатів - ідеться у повідомленні.

- йдеться у повідомленні.

Рада директорів подала у відставку у відкритому листі, назвавши дії адміністрації Трампа "безпрецедентними" та "неприпустимими згідно із законом".

Рада стверджувала, що нинішня адміністрація не лише відмовила у наданні стипендій Фулбрайта особам, яких рада обрала на 2025-2026 навчальний рік, але й що вона наразі піддає 1200 іноземних отримувачів стипендій Фулбрайта "несанкціонованому процесу розгляду" та може відхилити ще більше заявок.

Рада також заявила, що це суперечить Закону Фулбрайта-Хейса, який надає раді повноваження остаточно затверджувати заявників.

Державний департамент не відповів на запит про коментар.

Рада заявила, що втручання адміністрації Трампа суперечить "двопартійній" історії програми.

За часів адміністрацій як демократів, так і республіканців Рада дотримувалася закону, діючи незалежно відповідно до своїх статутних повноважень 

– повідомила рада.

Впровадження політики та ідеологічних мандатів у програму Фулбрайта порушує букву та дух закону, який Конгрес так мудро встановив майже вісім десятиліть тому

 - додали там.

Рада також заявила, що вона "неодноразово" висувала свої юридичні заперечення високопосадовцям адміністрації, але вони "відмовлялися визнавати їх або відповідати".

Як зазначається в публікації, це останній приклад спроб адміністрації Трампа реорганізувати вищу освіту будь-де, де вона має вплив.

Додамо

Програма Фулбрайта (англ. Fulbright Program) – це престижна програма міжнародного обміну, що фінансується урядом США, яка дає змогу студентам, науковцям, митцям та професіоналам з різних країн навчатися, викладати та проводити дослідження в США, а також обмінюватися знаннями та досвідом.

Гарвард веде переговори з університетами щодо прийому студентів, які постраждали від візових обмежень Дональда Трампа09.06.25, 14:38 • 3312 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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