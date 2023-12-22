Совет Безопасности ООН принял резолюцию по гуманитарной помощи Газе
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о немедленной, беспрепятственной гуманитарной помощи Газе 13 голосами "за" при воздержании США и России. Резолюция подчеркивает защиту и доставку помощи палестинскому гражданскому населению.
Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву - Центр сопротивления
Российские власти везут украинских детей на пропагандистское мероприятие в Москву, утверждая о несуществовании Украины и стремясь изменить их самоидентификацию.
МИД Украины впервые провел награждение "Почетный посол 2023. Дело ради победы", среди отмеченных Первая Леди
Первая леди Елена Зеленская получила награду "Почетный посол 2023" за продвижение Украины на международной арене вместе с лицами, признанными в различных секторах публичной дипломатии.
Франция задержала самолет с 303 индийцами из-за подозрений в торговле людьми
Самолет, выполнявший рейс Дубай-Никарагуа с 303 индийцами на борту, был задержан во Франции по подозрению в торговле людьми, что привело к аресту двух пассажиров.
"Радивиловские голубцы с блинами" признали нематериальным культурным наследием Украины
Радивиловские голубцы с блинами были внесены в перечень объектов нематериального культурного наследия Украины, о чем сообщила Ривненская областная военная администрация.
Украина готова произвести боеприпасы для миллиона дронов - Камышин
Украинская промышленность намерена изготовить боеприпасы для миллиона беспилотников с ожидаемой поставкой силам обороны в 2024 году, о чем сообщил министр обороны Александр Камышин.
Трое турецких солдат погибли, четверо ранены в результате нападения на севере Ирака
Трое турецких солдат погибли и четверо были ранены в результате террористической атаки на севере Ирака, что вызвало турецкие воздушные удары, которые нейтрализовали четырех террористов.
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с поддержкой для Украины
Президент Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год в размере $886,3 млрд, включая $800 млн на помощь Украине.
Журналист "24 канала" Печий остался в Европе после саммита ЕС, сбежав из Украины
Журналист "24 канала" Алексей Печий сбежал в Европу после саммита ЕС в Брюсселе и не вернулся в Украину, что вызвало шок и неодобрение со стороны его работодателя, медиа-холдинга "Люкс".
Компания Firefly Aerospace успешно запустила ракету со спутником корпорации Lockheed Martin
Компания Firefly Aerospace успешно запустила ракету Alpha со спутником Tantrum компании Lockheed Martin, продемонстрировав быструю калибровку датчиков на орбите. Запуск состоялся с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.