Совет Безопасности ООН принял резолюцию по гуманитарной помощи Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по кризису в Газе 13 голосами "за". США и Россия воздержались. Об этом говорится на сайте организации, передает УНН.

Детали

Резолюция требует немедленной, безопасной и беспрепятственной доставки крупной гуманитарной помощи непосредственно палестинскому гражданскому населению во всем секторе Газа.

В резолюции Совет Безопасности подтвердил обязательства сторон конфликта в соответствии с международным гуманитарным правом, особенно в отношении защиты гражданских лиц и гражданских объектов, безопасности гуманитарного персонала и оказания гуманитарной помощи.

Совет потребовал, чтобы стороны "разрешили, способствовали и сделали возможным" немедленную, безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в масштабах непосредственно палестинскому гражданскому населению по всему сектору Газа.

Также призвали к "быстрому" созданию механизма ООН для ускорения поставок помощи в Газу через государства, которые не являются сторонами конфликта, чтобы упорядочить оказание помощи.

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