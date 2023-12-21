ООН: Каждый четвертый житель Газы голодает

Риск голода в Газе растет с каждым днем. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете, передает УНН.

Детали

По оценкам ВОЗ, 93 процента из более чем 2-миллионного населения, половина из которых дети, сталкиваются с "критическим уровнем голода" и "высоким уровнем недоедания".

Голод, бедствие и смерть очевидны пишет организация.

Примерно четверть населения, а именно 576 600 человек, испытывают катастрофический уровень голода.

Вряд ли может быть хуже. Я никогда раньше не видел ничего подобного тому, что сейчас происходит в Газе. С такой скоростью и в таком масштабе говорит главный экономист Всемирной продовольственной программы (WFP) Ариф Хусейн.

После значительного давления со стороны США и организаций по оказанию помощи некоторые поставки продуктов и медикаментов в Сектор Газа были открыты, но, по данным ООН, они покрывают лишь 10 процентов потребностей на опустошенной войной полосе земли.

Голод усилится в 18 "горячих точках" во всем мире - ООН

Напомним,

1 ноября иностранцы начали покидать Газу через пункт пропуска с Египтом впервые с начала войны.