Совершали военные преступления на Киевщине: партизаны собрали данные о бурятской бригаде рф

Партизаны собрали значительный объем данных о личном составе, технике и складах 37-й бригады вооруженных сил рф, ответственной за военные преступления на Киевщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Агент нашего движения из числа российских военнослужащих сумел проникнуть на один из командных пунктов (КП) 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Донецкой области. На этом КП сосредоточено множество офицеров, которые организовывают управление боем на одном из участков в Донецкой области - говорится в сообщении партизан.

Агент движения, как сообщается, сумел собрать значительный объем данных о расположении личного состава, техники и складов противника, часть из которых уже была успешно уничтожена. Это ослабило возможности оккупационных войск к ведению наступательных действий на одном из направлений.

Указанное формирование входит в состав группировки войск "Восток", которая сейчас ведет активное наступление на юго-востоке Украины. Именно эта бурятская бригада совершала множество военных преступлений в Киевской области. Благодаря нашей работе они были за это кратно наказаны - рассказали партизаны.

Отмечается, что добытую информацию партизаны уже передали Силам обороны Украины.

рф формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР - источники