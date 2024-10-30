Скоювали воєнні злочини на Київщині: партизани зібрали дані про бурятську бригаду рф
Київ • УНН
Партизани проникли на командний пункт 37-ї бригади рф на Донеччині. Агент руху зібрав дані про особовий склад та техніку мотострілецької бригад.
Партизани зібрали значний обсяг даних про особовий склад, техніку і склади 37-ї бригади збройних сил рф, відповідальної за воєнні злочини на Київщині. Про це УНН повідомляє із посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Агент нашого руху з числа російських військовослужбовців зумів проникнути на один із командних пунктів (КП) 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади в Донецькій області. На цьому КП зосереджено безліч офіцерів, які організовують управління боєм на одній з ділянок у Донецькій області
Агент руху, як повідомляється, зумів зібрати значний обсяг даних про розташування особового складу, техніки та складів противника, частина з яких уже була успішно знищена. Це послабило можливості окупаційних військ до ведення наступальних дій на одному з напрямків.
Зазначене формування входить до складу угруповання військ "Восток", яке зараз веде активний наступ на південному сході України. Саме ця бурятська бригада скоювала безліч військових злочинів у Київській області. Завдяки нашій роботі вони були за це кратно покарані
Зазначається, що здобуту інформацію партизани вже передали Силам оборони України.
рф формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР - джерела 15.10.24, 13:45 • 12676 переглядiв