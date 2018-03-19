Соцстрах прошлом году выплатил больничных на 9,5 млрд гривен

КИЕВ. 19 марта. УНН. В прошлом году соцстрах профинансировал более 4 млн больничных, на что было направлено почти 9,5 млрд гривен. Об этом сообщил директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Евгений Баженков, передает УНН со ссылкой на соцстрах.