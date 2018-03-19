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Соцстрах прошлом году выплатил больничных на 9,5 млрд гривен

Соцстрах прошлом году выплатил больничных на 9,5 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 11506 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В прошлом году соцстрах профинансировал более 4 млн больничных, на что было направлено почти 9,5 млрд гривен. Об этом сообщил директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Евгений Баженков, передает УНН со ссылкой на соцстрах.

“Фонд компенсирует застрахованным лицам потерю заработка за период болезни или травмы с 6-го дня нетрудоспособности. Ежегодно в Украине выдается около 5,4 млн больничных листов, более 75% из них выданы на срок от 6 дней. Всего в прошлом году Фондом профинансировано более 4 млн больничных, на что направлено почти 9,5 млрд гривен”, - сказал Баженков.

Как уточнил он, по оперативным данным, в течение января — февраля 2018 года Фонд профинансировал предоставление пособия по временной потере трудоспособности по 704 тысячам больничных листков на общую продолжительность 6 млн 297 тысяч 675 дней.

Отмечается, что пособие по временной потере трудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы. Основанием для назначения пособия является листок нетрудоспособности.

Отмечается, что соцстрах также компенсирует потерю заработка в случае необходимости ухода за больным ребенком или членом семьи.

Размер пособия по временной потерей трудоспособности зависит от страхового стажа и выплачивается в следующих размерах:

  • 50% средней зарплаты — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;
  • 60% средней зарплаты — страховой стаж от 3 до 5 лет
  • 70% средней зарплаты — страховой стаж от 5 до 8 лет;
  • 100% средней зарплаты — страховой стаж более 8 лет;
  • 100% средней зарплаты — застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством.

    • Фонд финансирует помощь в течение 10 рабочих дней после подачи работодателем заявления-расчета в рабочий орган Фонда по месту учета. Средства перечисляются на отдельный текущий счет работодателя для выплаты застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты зарплаты.

    Напомним, все работающие украинцы имеют право на реабилитационное лечение за счет Фонда соцстрахования.

    Украинские Национальные Новости

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