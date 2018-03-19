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Соцстрах торік виплатив лікарняних на 9,5 млрд гривень

Соцстрах торік виплатив лікарняних на 9,5 млрд гривень

Київ • УНН

 • 11508 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Минулого року соцстрах профінансував більше 4 млн лікарняних, на що було спрямовано майже 9,5 млрд гривень. Про це повідомив директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Євген Баженков, передає УНН з посиланням на соцстрах.

“Фонд компенсує застрахованим особам втрату заробітку за період хвороби або травми з 6-го дня непрацездатності. Щороку в Україні видається близько 5,4 млн лікарняних листків, більше 75% з них видані на строк від 6 днів. Загалом у минулому році Фондом профінансовано більше 4 млн лікарняних, на що направлено майже 9,5 млрд гривень”, — сказав Баженков.

Як уточнив він, за оперативними даними, упродовж січня — лютого 2018 року Фонд профінансував надання допомоги з тимчасової втрати працездатності за 704 тисяч лікарняних листків на загальну тривалість 6 млн 297 тисяч 675 днів.

Зазначається, що допомога по тимчасовій втраті працездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати. Підставою для призначення допомоги є листок непрацездатності.

Зазначається, що соцстрах також компенсує втрату заробітку у разі необхідності догляду за хворою дитиною або членом сім’ї.

Розмір допомоги у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності залежить від страхового стажу та виплачується в таких розмірах:

  • 50% середньої зарплати — застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;
  • 60% середньої зарплати — страховий стаж від 3 до 5 років;
  • 70% середньої зарплати — страховий стаж від 5 до 8 років;
  • 100% середньої зарплати — страховий стаж понад 8 років;
  • 100% середньої зарплати — застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства.

    • Фонд фінансує допомогу упродовж 10 робочих днів після подачі роботодавцем заяви-розрахунку до робочого органу Фонду за місцем обліку. Кошти перераховуються на окремий поточний рахунок роботодавця для виплати застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати.

    Нагадаємо, усі працюючі українці мають право на реабілітаційне лікування за кошти Фонду соцстрахування.

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