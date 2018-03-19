Соцстрах торік виплатив лікарняних на 9,5 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Минулого року соцстрах профінансував більше 4 млн лікарняних, на що було спрямовано майже 9,5 млрд гривень. Про це повідомив директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Євген Баженков, передає УНН з посиланням на соцстрах.
“Фонд компенсує застрахованим особам втрату заробітку за період хвороби або травми з 6-го дня непрацездатності. Щороку в Україні видається близько 5,4 млн лікарняних листків, більше 75% з них видані на строк від 6 днів. Загалом у минулому році Фондом профінансовано більше 4 млн лікарняних, на що направлено майже 9,5 млрд гривень”, — сказав Баженков.
Як уточнив він, за оперативними даними, упродовж січня — лютого 2018 року Фонд профінансував надання допомоги з тимчасової втрати працездатності за 704 тисяч лікарняних листків на загальну тривалість 6 млн 297 тисяч 675 днів.
Зазначається, що допомога по тимчасовій втраті працездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати. Підставою для призначення допомоги є листок непрацездатності.
Зазначається, що соцстрах також компенсує втрату заробітку у разі необхідності догляду за хворою дитиною або членом сім’ї.
Розмір допомоги у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності залежить від страхового стажу та виплачується в таких розмірах:
Фонд фінансує допомогу упродовж 10 робочих днів після подачі роботодавцем заяви-розрахунку до робочого органу Фонду за місцем обліку. Кошти перераховуються на окремий поточний рахунок роботодавця для виплати застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати.
Нагадаємо, усі працюючі українці мають право на реабілітаційне лікування за кошти Фонду соцстрахування.