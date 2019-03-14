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Социальная миссия белорусских аптек: пенсионерам дадут работу

Киев • УНН

 • 11058 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Белорусская сеть аптек Adel решила пополнить ряды сотрудников пенсионерами, передает УНН со ссылкой на Центр активного долголетия.

Социальная миссия белорусских аптек: пенсионерам дадут работу

Проект получил название "Старший специалист". На сегодня объявлен набор на учебный курс, прием заявок продлится до 20 марта включительно. Пройти конкурсный отбор могут все желающие возраста 55+, независимо от профессии и пола. Оставить заявку на участие можно по телефону +375 44 503 29 00.

"Студентам курса будут преподавать профильные предметы, а также основы косметологии, здорового питания, стиля и имиджа", - говорится в сообщении.

В июне освоившие курс сдадут экзамены. Пять лучших выпускников смогут работать консультантами в сети аптек, реализующей проект.

Отдельная программа разработана для специалистов, имеющих фармацевтическое образование. Они пройдут курс по профильным предметам по индивидуальной программе и также смогут трудоустроиться, но уже в качестве фармацевтов-провизоров.

Проект запущен при поддержке Центра активного долголетия.

В Украине тем временем, как сообщал УНН, народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591 - д), предусматривающий комплексную реформу аптечного рынка.

По словам депутата Корчинской, украинские аптеки давно не выполняют никакой социальной миссии, а превратились в "супермаркеты", имеющие целью только заработок.

Владельцы сетевых аптек превратили провизоров в мошенников, которые продают ненужные лекарства, считает, в свою очередь, председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.

"Аптечный" законопроект (№8591 - д) как раз и направлен на то, что решить указанные проблемы: гарантировать прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.

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