Социальная миссия белорусских аптек: пенсионерам дадут работу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Белорусская сеть аптек Adel решила пополнить ряды сотрудников пенсионерами, передает УНН со ссылкой на Центр активного долголетия.
Проект получил название "Старший специалист". На сегодня объявлен набор на учебный курс, прием заявок продлится до 20 марта включительно. Пройти конкурсный отбор могут все желающие возраста 55+, независимо от профессии и пола. Оставить заявку на участие можно по телефону +375 44 503 29 00.
"Студентам курса будут преподавать профильные предметы, а также основы косметологии, здорового питания, стиля и имиджа", - говорится в сообщении.
В июне освоившие курс сдадут экзамены. Пять лучших выпускников смогут работать консультантами в сети аптек, реализующей проект.
Отдельная программа разработана для специалистов, имеющих фармацевтическое образование. Они пройдут курс по профильным предметам по индивидуальной программе и также смогут трудоустроиться, но уже в качестве фармацевтов-провизоров.
Проект запущен при поддержке Центра активного долголетия.
В Украине тем временем, как сообщал УНН, народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591 - д), предусматривающий комплексную реформу аптечного рынка.
По словам депутата Корчинской, украинские аптеки давно не выполняют никакой социальной миссии, а превратились в "супермаркеты", имеющие целью только заработок.
Владельцы сетевых аптек превратили провизоров в мошенников, которые продают ненужные лекарства, считает, в свою очередь, председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.
"Аптечный" законопроект (№8591 - д) как раз и направлен на то, что решить указанные проблемы: гарантировать прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.