Соціальна місія білоруських аптек: пенсіонерам дадуть роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Білоруська мережа аптек Adel вирішила поповнити ряди співробітників пенсіонерами, передає УНН з посиланням на Центр активного довголіття.
Проект отримав назву "Старший фахівець". На сьогодні оголошено набір на навчальний курс, прийом заявок триватиме до 20 березня включно. Пройти конкурсний відбір можуть всі охочі віку 55+, незалежно від професії і статі. Залишити заявку на участь можна за телефоном +375 44 503 29 00.
"Студентам курсу викладатимуть профільні предмети, а також основи косметології, здорового харчування, стилю та іміджу", - йдеться в повідомленні.
У червні ті, які освоїли курс, складуть іспити. П'ять кращих випускників зможуть працювати консультантами в мережі аптек, що реалізує проект.
Окрема програма розроблена для фахівців, що мають фармацевтичну освіту. Вони пройдуть курс з профільних предметів за індивідуальною програмою і також зможуть працевлаштуватися, але вже в якості фармацевтів-провізорів.
Проект запущений за підтримки Центру активного довголіття.
В Україні тим часом, як повідомляв УНН, народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№8591 - д), що передбачає комплексну реформу аптечного ринку.
За словами депутата Корчинської, українські аптеки давно не виконують ніякої соціальної місії, а перетворилися в "супермаркети", що мають на меті тільки заробіток.
Власники мережевих аптек перетворили провізорів в шахраїв, які продають непотрібні ліки, вважає, в свою чергу, голова громадської організації "ФармРада" Олена Прудникова.
"Аптечний" законопроект (№8591 - д) як раз і спрямований на те, що вирішити зазначені проблеми: гарантувати прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки і гарантувати виконання аптеками соціальної функції.