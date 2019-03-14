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MIM-104 Patriot

Соціальна місія білоруських аптек: пенсіонерам дадуть роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Білоруська мережа аптек Adel вирішила поповнити ряди співробітників пенсіонерами, передає УНН з посиланням на Центр активного довголіття.

Соціальна місія білоруських аптек: пенсіонерам дадуть роботу

Проект отримав назву "Старший фахівець". На сьогодні оголошено набір на навчальний курс, прийом заявок триватиме до 20 березня включно. Пройти конкурсний відбір можуть всі охочі віку 55+, незалежно від професії і статі. Залишити заявку на участь можна за телефоном +375 44 503 29 00.

"Студентам курсу викладатимуть профільні предмети, а також основи косметології, здорового харчування, стилю та іміджу", - йдеться в повідомленні.

У червні ті, які освоїли курс, складуть іспити. П'ять кращих випускників зможуть працювати консультантами в мережі аптек, що реалізує проект.

Окрема програма розроблена для фахівців, що мають фармацевтичну освіту. Вони пройдуть курс з профільних предметів за індивідуальною програмою і також зможуть працевлаштуватися, але вже в якості фармацевтів-провізорів.

Проект запущений за підтримки Центру активного довголіття.

В Україні тим часом, як повідомляв УНН, народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№8591 - д), що передбачає комплексну реформу аптечного ринку.

За словами депутата Корчинської, українські аптеки давно не виконують ніякої соціальної місії, а перетворилися в "супермаркети", що мають на меті тільки заробіток.

Власники мережевих аптек перетворили провізорів в шахраїв, які продають непотрібні ліки, вважає, в свою чергу, голова громадської організації "ФармРада" Олена Прудникова.

"Аптечний" законопроект (№8591 - д) як раз і спрямований на те, що вирішити зазначені проблеми: гарантувати прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки і гарантувати виконання аптеками соціальної функції.

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