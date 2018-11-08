Владельцы сетевых аптек превратили провизоров в мошенников, которые продают ненужные лекарства - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение последних лет, владельцы сетевых аптек превратили аптечное дело исключительно в бизнес, а своих провизоров в мошенников, торгующих ненужными лекарствами. Такое мнение в заметке на своей странице в Facebook выложила Председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова, передает УНН.
“... дельцы фармацевтического рынка, владельцы крупных сетей, которые не являются специалистами фармацевтической отрасли, бизнесмены, извратили роль фармацевта превратив в торговцев ненужными лекарственными средствами и мошенников!
Вкладывая большой денежный ресурс в средства массовой информации владельцы аптечных сетей вводят в заблуждение пациентов и граждан Украины, шантажируют закрытием программы "доступные лекарства", в которой участвует большинство представителей ФЛП и аптек, принадлежащих фармацевтам.
Дельцы розничного фармацевтического рынка пугают закрытием аптек в селах, хотя к сетевым аптекам не относятся аптеки в селе!” - отметила она.
Ошибочным также является утверждение сетей об уменьшении доступности лекарств для маломобильных слоев населения в случае принятия так называемого “аптечного закона” (№ 8591), отметила Прудникова.
“К сожалению, сетевые аптеки открываются ”дверь в дверь“, возле остановок, рынков, в торговых центрах и тому подобное.
В небольших микрорайонах городов работают с одной аптекой только физические лица предприниматели-фармацевты, которые переоборудовали, согласно законодательству, свои квартиры под аптеки”, - пояснила она.
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Эксперт добавила, что олигархический, монопольный, непрофессиональный розничный фармацевтический рынок Украины сегодня возглавляют граждане Украины, которые не вкладывают средств в помещение аптеки вообще.
“Арендует по ценам дороже рыночных ... А полученные доходы, за счет навязывания ненужных лекарств, они вкладывают в недвижимость за пределами Украины. Их здесь, кроме сверхприбылей, ничего не держит!
Подтверждением навязывания и выманивания у пациентов денег на ненужные лекарства является то, что за последние годы в десятки раз увеличилось употребление населением Украины лекарственных средств, а смертность возросла и сократился средний возраст продолжительности жизни!" - отметила Прудникова.
Именно поэтому фармацевты и провизоры стали на поддержку “аптечного” закона (8591), против которого выступили владельцы сетевых аптек, резюмировали эксперт.
Как писал УНН, в парламенте зарегистрирован так называемый “аптечный” законопроект, которым депутаты предлагают ограничить деятельность сетевой аптек, чтобы создать условия для развития малого и среднего аптечного бизнеса, чем обеспечить справедливую конкуренцию на рынке и снижения цен на лекарства.
Представители сетевых аптек выступили категорически против большинства норм “аптечного” законопроекта, желая сохранить свое влияние на рынок. Так, в частности, считают авторы документа, которые продолжают отстаивать свои предложения. Среди них: обязательная высшее профильное образование для владельцев аптечных учреждений, количественное ограничение на открытие аптек одним владельцем, а также географические ограничения на размещение аптек.