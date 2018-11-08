Владельцы сетевых аптек превратили провизоров в мошенников, которые продают ненужные лекарства - эксперт

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение последних лет, владельцы сетевых аптек превратили аптечное дело исключительно в бизнес, а своих провизоров в мошенников, торгующих ненужными лекарствами. Такое мнение в заметке на своей странице в Facebook выложила Председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова, передает УНН.