Социальная дистанция и гигиена: в МОН дали рекомендации по началу учебного года

КИЕВ. 5 августа. УНН. С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате. Соответствующие рекомендации для начала учебного года обнародованы на сайте МОН, передает УНН.