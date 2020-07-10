Міносвіти та МОЗ найближчим часом підготують правила нового навчального року - Степанов

"Звичайно, ми хочемо, щоб наші дітки повернулися до звичайного режиму навчання. Щоб вони пішли в школу, особливо - 1 вересня. Дітки, які ідуть у перші класи - це для нас дуже важливо. Саме за таких умов ми і виходимо і коли розробляємо механізми, в який саме спосіб вони будуть навчатись. Але життя вносить свої корективи. COVID-19 вносить свої корективи. Тому ми зараз, в умовах адаптивного карантину, розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти можуть навчатись", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що ці механізми будуть визначати, за яких умов діти зможуть навчатися у звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися у дистанційному режимі і в який спосіб можна поєднати ці два способи.

"Разом з Міністерством освіти і науки ми розробляємо відповідні правила і алгоритми. Я думаю, що протягом тижня, максимум 10 днів, ми все це чітко випишемо і, звичайно, одразу повідомимо, у який спосіб, за яких умов і як будуть навчатися наші діти у наступному навчальному році", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня.