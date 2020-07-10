Минобразования и Минздрав в ближайшее время подготовят правила нового учебного года - Степанов

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки готовят правила и алгоритмы, по которым будут учиться дети в следующем учебном году. Их планируют представить в течение 7-10 дней. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Конечно, мы хотим, чтобы наши дети вернулись к обычному режиму обучения. Чтобы они пошли в школу, особенно - 1 сентября. Дети, которые идут в первые классы - это для нас очень важно. Именно при таких условиях мы и выходим и когда разрабатываем механизмы, каким именно образом они будут учиться. Но жизнь вносит свои коррективы. COVID-19 вносит свои коррективы. Поэтому мы сейчас, в условиях адаптивного карантина, разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети могут учиться", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что эти механизмы будут определять, при каких условиях дети смогут учиться в обычном режиме, при каких условиях они будут учиться в дистанционном режиме и каким образом можно совместить эти два способа.

"Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. Я думаю, что в течение недели, максимум 10 дней, мы все это четко выпишем и, конечно, сразу сообщим, каким образом, при каких условиях и как будут учиться наши дети в следующем учебном году", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября.

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