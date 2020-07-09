Зеленський: Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня, адже для цього потрібно, щоб 3G та 4G було по всій країні. Про це він повідомив журналістам під час робочої поїздки до Волинської області, передає кореспондент УНН.