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Зеленський: Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах

Зеленський: Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня, адже для цього потрібно, щоб 3G та 4G було по всій країні. Про це він повідомив журналістам під час робочої поїздки до Волинської області, передає кореспондент УНН.

Так, відповідаючи на питання, чи з 1 вересня навчання в школах буде дистанційним чи відбуватиметься у звичайному режимі, Зеленський відповів: "Не можу вам сказати… Ми наші розрахунки сказати не можемо, тому що ви бачите, що відбувається з COVID-19 по всьому світу, його контролювати дуже складно, не є виключенням й Україна".

За його словами, Україна технічно ще не готова до дистанційного навчання.

"Якщо відповідати про вересень. В принципі, технічно ми ще не готові (до дистанційного навчання – ред.). Для дистанційного навчання треба, щоб в нас 3G та 4G було по всій країні. У нас дійсно поліпшується зв'язок… Я не знаю наразі, наскільки ми готові до дистанційного навчання", - розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що проект "Всеукраїнська школа онлайн" транслювався по телевізору.

"Це була виключно наша ідея, яка пов’язана з тим, що в нас немає в країні поки що дуже гарного інтернету в усіх куточках нашої країни. Ми віримо, що не буде хвилі, і діти зможуть піти на навчання в нормальній соціальній сфері й будуть нормально спілкуватися", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді розглядають можливість дистанційного навчання восени у разі погіршення ситуації з пандемією COVID-19.

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