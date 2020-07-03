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Шмигаль не виключає дистанційного навчання з вересня

Шмигаль не виключає дистанційного навчання з вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді розглядають можливість дистанційного навчання восени у разі погіршення ситуації з пандемією COVID-19. Про це він розповів під час години запитань до уряду у парламенті, передає кореспондент УНН.

"Стосовно освітнього процесу восени. Весь світ готується до другої або третьої хвилі коронавірусу. Тому дуже важливо мати змогу в умовах пандемії, яка продовжується і наростає в світі, розуміти, що ми маємо змогу навчати наших дітей, незалежно від ситуації з епідемією світовою. Тому можливість дистанційного навчання ми передбачаємо, і працюємо над тим, щоб вона була більш якісною, повноцінною і давала змогу дітям у разі загрози епідемії проходити навчання дистанційно", - сказав Шмигаль.

За словами Прем'єра, це "лише змога", і ніхто не збирається відміняти класичного освітнього процесу.

"Це пріоритет, ми також над цим працюємо, і в умовах помірного розвитку епідемії в Україні звичайний освітній процес буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей, вчителів: масочний режим, дистанція і дезінфекція. Над цими речами МОЗ та освітяни зараз працюють", - додав Шмигаль.

Раніше голова парламентського комітету з питань освіти та науки, представник партії “Слуга народу” Сергій Бабак заявив, що Україна не готова до дистанційного навчання в умовах пов’язаних із коронавірусом викликів.

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