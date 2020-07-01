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Бабак: Україна технологічно не готова до повноцінного переходу на дистанційне навчання

Бабак: Україна технологічно не готова до повноцінного переходу на дистанційне навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Голова парламентського комітету з питань освіти та науки, представник партії “Слуга народу” Сергій Бабак заявив, що Україна не готова до дистанційного навчання в умовах, пов’язаних із коронавірусом викликів. Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

За його словами, наразі дистанційна освіта і онлайн-освіта в Україні не можуть замінити очну освіту, а лише можуть слугувати “додатковим інструментом” для отримання знань.

“Робити її повноцінною? Вона ще до цього не готова технологічно і це зовсім інші методи викладання”, — сказав Бабак.

Водночас він додав, що саме дистанційна освіта може бути виходом в умовах пандемії, попри критику, в тому числі з боку батьків.

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“Щодо першого вересня. Я розумію, що люди не хочуть дистанційної освіти. Я розумію, що часто це свої власні інтереси („Мені немає з ким залишити дитину“)... Я все розумію. Є дуже багато причин і всі вони мають право на життя. Єдине, що в мене є до всіх батьків просте запитання: а якщо 1 вересня заборонять дітям іти в школу, що робити? Взагалі нічого не робити? Тоді, може, все ж таки краще дистанційна освіта? Ну, це хоч якийсь елемент доступу до знань”, — сказав Бабак.​

Нагадаємо, у МОН спростували перехід на дистанційну форму навчання з нового навчального року.

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