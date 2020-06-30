Шкарлет має випробувальний термін у три місяці на посаді в.о. міністра освіти – Прем’єр

"Виконання обов'язків міністра освіти і науки - шанс для кандидата проявити себе, показати стратегію, філософію, навички та професіоналізм", - сказав Прем’єр.

З його слів, Шкарлета під час зустрічі з Президентом висунули ректори як одного з кандидатів на посаду міністра освіти і науки. Йому давали відповідну характеристику, і Прем’єр мав з ним декілька зустрічей.

"Парламент збирається йти на канікули, а міністрів призначає Верховна Рада. Тому, думаю, традиційний трьохмісячний строк - це той термін, за який людина може ознайомитися з ситуацією і проявити себе", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що уряд швидко приймає кадрові рішення стосовно людей, які не відповідають посадам і вимогам часу.

"Є питання порядності та професійності, які також для нас важливі, як і відсутність корупції у вищих ешелонах влади. Ці параметри застосовуються до всіх членів урядової команди. Якщо міністр або в.о. міністра не відповідатиме посаді, то можна і не чекати три місяці", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 25 червня призначив Сергія Шкарлета виконуючим обов’язки міністра освіти і науки України замість Любомири Мандзій.