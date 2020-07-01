Бабак: Украина технологически не готова к полноценному переходу на дистанционное обучение

По его словам, сейчас дистанционное образование и онлайн-образование в Украине не могут заменить очное образование, а только могут служить “дополнительным инструментом” для получения знаний.

“Делать это полноценным? Оно еще к этому не готово технологически и совсем другие методы преподавания”, — сказал Бабак.

При этом он добавил, что именно дистанционное образование может являться выходом в условиях пандемии, несмотря на критику, в том числе со стороны родителей.

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“Что касается первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Я понимаю, что часто это свои собственные интересы („Мне не с кем оставить ребенка“) ... Я все понимаю. Есть очень много причин и все они имеют право на жизнь. Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям”, — сказал Бабак.

Напомним, в МОН опровергли переход на дистанционную форму обучения с нового учебного года.