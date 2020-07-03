Шмыгаль не исключает дистанционного обучения с сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривают возможность дистанционного обучения осенью в случае ухудшения ситуации с пандемией COVID-19. Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.
"Что касается образовательного процесса осенью. Весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса. Поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая продолжается и нарастает в мире, понимать, что мы можем учить наших детей, независимо от ситуации с эпидемией мировой. Поэтому возможность дистанционного обучения мы предполагаем, и работаем над тем, чтобы оно было более качественным, полноценным и позволяло детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно", - сказал Шмыгаль.
По словам Премьера, это "только возможность", и никто не собирается отменять классического образовательного процесса.
"Это приоритет, мы также над этим работаем, и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине обычный образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей, учителей: масочный режим, дистанция и дезинфекция. Над этими вещами Минздрав и педагоги сейчас работают", - добавил Шмыгаль.
Ранее председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии "Слуга народа" Сергей Бабак заявил, что Украина не готова к дистанционному обучению в условиях связанных с коронавирусом вызовов.