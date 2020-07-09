Зеленский: Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября, ведь для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Волынскую область, передает корреспондент УНН.