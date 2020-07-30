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Викладачі у масках і уроки у різний час: Ляшко розповів про організацію навчального процесу в школах з 1 вересня

Викладачі у масках і уроки у різний час: Ляшко розповів про організацію навчального процесу в школах з 1 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. З початку навчального року, з 1 вересня, будуть різні норми організації навчального процесу для дітей та дорослих. Наприклад, викладацький склад повинен бути в масках. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

“Вони (норми щодо організації роботи закладів освіти — ред.) спрямовані насамперед на розрив можливого спілкування дітей різних вікових груп. Ми просимо організувати початок уроків у різний час, щоб діти не відвідували навчальних закладів одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу”, — заявив Ляшко.

За його словами, викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію й бути в масках до початку уроку.

“Для дітей інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника”, — додав Ляшко.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно, 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації по країні.

Українські Національні Новини

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