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Шмигаль запевнив, що навчальний рік розпочнеться 1 вересня

Шмигаль запевнив, що навчальний рік розпочнеться 1 вересня

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно, 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації по країні. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

“Навчальний рік по всій території України розпочнеться вчасно з 1 вересня відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій адміністративно-територіальній одиниці”, — наголосив Шмигаль.

Зазначається, що про це він наголосив під час селекторної наради з керівництвом областей щодо організації навчального року.

За словами головного санітарного лікаря Олега Ляшко, організувати навчальний процес треба так, щоб початок уроків був у різний час, щоб діти не відвідували навчальні заклади одночасно з дорослими і сторонніми людьми, які не є учасниками освітнього процесу.

“Викладацький склад повинен буде проходити щоденну термометрію й бути в масках до початку уроку. Для дітей інші норми. Ми відмовляємося від термометрії, але запроваджуємо опитування дітей щодо стану здоров’я. І в разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції їм потрібно забезпечити проведення термометрії та консультації медичного працівника”, — додав Ляшко.

Окрім того Шмигаль наголосив, що до 1 вересня потрібно завершити всі ремонтні роботи та забезпечити школи книжками.

“Прошу ОДА дати відповідні завдання своїм працівникам і поставити на контроль ефективне використання коштів. Тому що ресурси надані, але вони не використовуються. Процент використання критично низький”, — додав Шмигаль.

Як повідомляв УНН раніше, Міністерство охорони здоров’я вважає, що з 1 вересня всі діти повинні піти в школу.

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