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Шмыгаль заверил, что учебный год начнется 1 сентября

Шмыгаль заверил, что учебный год начнется 1 сентября

Киев  •  УНН

 • 23364 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Учебный год в Украине начнется вовремя 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации по стране. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице", - подчеркнул Шмыгаль.

Отмечается, что об этом он заявил во время селекторного совещания с руководством областей по организации учебного года.

По словам главного санитарного врача Олега Ляшко, организовать учебный процесс надо так, чтобы начало уроков было в разное время, чтобы дети не посещали учебные заведения одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса.

"Преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока. Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", - добавил Ляшко.

Кроме того Шмыгаль отметил, что до 1 сентября нужно завершить все ремонтные работы и обеспечить школы книгами.

"Прошу ОГА дать соответствующие задачи своим сотрудникам и поставить на контроль эффективное использование средств. Потому что ресурсы предоставлены, но они не используются. Процент использования критически низкий", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНН ранее, Министерство здравоохранения считает, что с 1 сентября все дети должны пойти в школу.

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