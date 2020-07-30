Преподаватели в масках и уроки в разное время: Ляшко рассказал об организации учебного процесса в школах с 1 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала учебного года, с 1 сентября, будут разные нормы организации учебного процесса для детей и взрослых. Например, преподавательский состав должен быть в масках. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Они (нормы по организации работы учебных заведений - ред.) направлены прежде всего на разрыв возможного общения детей разных возрастных групп. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса", - заявил Ляшко.
По его словам, преподавательский состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.
"Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника", - добавил Ляшко.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется вовремя 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации по стране.