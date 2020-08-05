Соціальна дистанція та гігієна: у МОН дали рекомендації щодо початку навчального року

"Відповідно до рекомендацій МОЗ і ВООЗ, під час освітнього процесу в закладах необхідно дотримуватись принципів соціального дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до старту навчального року засновникам закладів рекомендовано:

- забезпечити школи дезінфікуючими та миючими засобами, засобами індивідуального захисту;

- обладнати місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок;

- створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень.

Окрім того, щоб створити умови для дистанціювання, зокрема рекомендовано:

- відкрити декілька входів до будівлі;

- збільшити відстань між партами;

- використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами;

- виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

- використовувати великі приміщення – зокрема актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання;

- за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі;

- встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів.

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Для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу МОН рекомендує закріпити за класами окремі навчальні кабінети. Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями, зокрема зменшуючи кількість комунікаційних вправ, як-то проведення ранкового кола.

Також МОН рекомендує закладам запровадити гнучку структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Крім того, на початку нового навчального року слід з’ясувати рівень опанування навчального матеріалу, який учні вивчали дистанційно наприкінці навчального року 2019/2020, і визначити необхідність повторно вивчати цей матеріал.

Спілкування педагогів із батьками слід здійснювати переважно дистанційно за допомогою доступних засобів зв’язку.

Робота груп продовженого дня та позашкілля має так само бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій Головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти.

МОН також рекомендує запропонувати батькам учнів із хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет тощо продовжити навчання за більш безпечними для них формами – як-то на екстернаті або дистанційно.

Нагадаємо, як раніше повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко, з початку навчального року, з 1 вересня, будуть різні норми організації навчального процесу для дітей та дорослих.