Социал-демократы и ультраправые лидируют на выборах в Румынии

На парламентских выборах в Румынии правящая Социал-демократическая партия предварительно получает 26% голосов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В то же время ультраправые партии демонстрируют сильный результат, получая около 30% поддержки по опросам.

Важную роль в итогах выборов играют голоса сотен тысяч румын, живущих за границей. По предварительным оценкам, их поддержка может перейти к ультраправым или правоцентристским партиям "Союз за спасение Румынии", что значительно повлияет на окончательное распределение сил.

Эти результаты контрастируют с предыдущими президентскими выборами, где одержал победу ультраправый независимый кандидат Кэлин Джорджеску. В Румынии президент оказывает значительное влияние на формирование правительства, поскольку именно он назначает премьер-министра.

Окончательные результаты выборов ожидаются после подсчета голосов диаспоры.

Парламентские выборы 2024 в Румынии: явка больше, чем в первом туре президентских выборов