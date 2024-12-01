Социал-демократы и ультраправые лидируют на выборах в Румынии
Киев • УНН
На парламентских выборах в Румынии правящая Социал-демократическая партия получает 26% голосов, а ультраправые силы - около 30%. Окончательные результаты будут зависеть от голосов румынской диаспоры.
На парламентских выборах в Румынии правящая Социал-демократическая партия предварительно получает 26% голосов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В то же время ультраправые партии демонстрируют сильный результат, получая около 30% поддержки по опросам.
Важную роль в итогах выборов играют голоса сотен тысяч румын, живущих за границей. По предварительным оценкам, их поддержка может перейти к ультраправым или правоцентристским партиям "Союз за спасение Румынии", что значительно повлияет на окончательное распределение сил.
Эти результаты контрастируют с предыдущими президентскими выборами, где одержал победу ультраправый независимый кандидат Кэлин Джорджеску. В Румынии президент оказывает значительное влияние на формирование правительства, поскольку именно он назначает премьер-министра.
Окончательные результаты выборов ожидаются после подсчета голосов диаспоры.
Парламентские выборы 2024 в Румынии: явка больше, чем в первом туре президентских выборов1 дек. 2024, 11:07 • 16948 просмотров