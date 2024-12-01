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Парламентские выборы 2024 в Румынии: явка больше, чем в первом туре президентских выборов

Киев  •  УНН

 • 514 просмотра

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На парламентских выборах в Румынии соревнуются 39 партий за 465 мест в двухпалатном парламенте. Ультра националистический Альянс за единство румын лидирует с 22,4% поддержки, опережая правящую партию.

На парламентских выборах в Румынии проголосовали уже более 3 миллионов румын. Явка больше, чем в первом туре президентских выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Digi24.

В воскресенье, 1 декабря, румыны голосуют на парламентских выборах, чтобы забрать своих представителей в Палату депутатов и Сенат. Выборы проходят в сложном для Румынии контексте, а иностранная пресса называет их "самыми важными выборами за последние 35 лет".

В выборах приняли участие 39 партий и 19 организаций меньшинств. Избирательные участки по всей стране открылись в воскресенье в 7:00 и закроются в 21:00. У румын диаспоры есть два дня для голосования-суббота и воскресенье.

Как сообщает румынская служба Радио Свобода, более 10 000 кандидатов зарегистрировались для борьбы за места в двухпалатном парламенте – 329 мест в нижней палате Палаты депутатов и 136 мест в Сенате.

Предвыборный опрос проведенный Atlas Intel, показал, что крайне правый ультранационалистический Альянс за единство румын (AUR) лидирует с 22,4% поддержки, немного опережая правящую Социал-демократическую партию (СДП) с 21,4%.

AUR занимает резко антизападную позицию, ставя под сомнение членство Румынии в Европейском Союзе и НАТО, а также пропагандируя ксенофобию и теории заговора.

Дополнение

29 ноября румынские власти начали пересчет голосов после выборов, которые потрясли политический истеблишмент страны победой малоизвестного ультранационалистического кандидата. Кроме того Конституционный суд Украины может принять решение об отмене первого тура президентских выборов, и переназначить его.

Национальный совет по телерадиовещанию Румынии просит Еврокомиссию расследовать деятельность TikTok из-за подозрений в манипуляции на президентских выборах. Платформу обвиняют в продвижении пророссийского кандидата Калина Джорджеску через фейковые аккаунты.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
tiktokТикТок
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ruminiyaРумыния