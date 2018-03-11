Сотни британцев должны постирать одежду из-за отравления Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Посетителей пабов в Солсбери, где побывали отравленные экс-российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, призвали постирать одежду во избежание возможного заражения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
В государственном агентстве общественного здоровья Англии (Public Health England) посоветовали каждому, кто был в ресторанах The Mill Pub и Zizzi, немедленно постирать одежду, а также протереть другие предметы, которіе вероятно контактировали с токсичным веществом: мобильные телефоны, ювелирные изделия и очки.
"Хотя непосредственного риска для здоровья людей, которые могли находиться в любом из этих мест, не существует, но возможно, что какие-то вещества, что находились в контакте с одеждой и другими вещами, все еще могут быть в небольших количествах, и следовательно испачкать кожу", - отметили в агентстве.
Но, как отметил представитель Public Health England, риск угрозы для общественности от токсического вещества остается низким.
По информации издания, до того, как чиновники в Солсбери закрыли рестораны The Mill Pub и Zizzi, в них успели побывать сотни людей.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом вероятно в торговом центре города Солсбери.
Между тем, специалисты, привлеченные к расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, изучают цветы, которые он принес на могилу жены. А Великобритания намерена ввести жесткий режим санкций в отношении российских чиновников