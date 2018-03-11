Сотні британців мають випрати одяг через отруєння Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Відвідувачів пабів у Солсбері, де побували отруєні екс-російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька, закликали випрати одяг задля уникнення ймовірного зараження. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
У державній агенції громадського здоров'я Англії (Public Health England) порадили кожному, хто відвідував ресторани The Mill Pub та Zizzi, негайно випрати одяг, а також протерти інші предмети, що ймовірно контактувати з токсичною речовиною: мобільні телефони, ювелірні вироби та окуляри.
"Хоча безпосереднього ризику для здоров'я людей, які могли перебувати в будь-якому з цих місць, не існує, але можливо, що якісь речовини, що перебували в контакті з одягом та іншими речами, все ще можуть міститися у невеликих кількостях, і відтак забруднити шкіру", - зазначили в агенції.
Але, як зазначив представник Public Health England, ризик загрози для громадськості від токсичної речовини залишається низьким.
За інформацією видання, до того, як чиновники у Солсбері закрили ресторани The Mill Pub та Zizzi, в них встигли побувати сотні людей.
Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає на території королівства, отруївся невідомою речовиною ймовірно в торговому центрі міста Солсбері.
Тим часом, фахівці, залучені до розслідування отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля, вивчають квіти, які він приніс на могилу дружини. А Велика Британія має намір ввести жорсткий режим санкцій щодо російських чиновників