Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  24989 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  119777 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  113251 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  112558 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  145928 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  60482 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  141293 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135520 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140124 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150113 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

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В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

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В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

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путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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15 мая 2024, 10:00  •  204677 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  224529 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  426065 просмотра

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в серьезном состоянии в больнице Рузвельта в Банской Быстрице после 5-часовой операции после покушения на него, в результате которого в него стреляли с близкого расстояния.

Новости Мира •   •  24328 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в тыловых районах Украины из-за отсутствия в Украине средств противовоздушной обороны.

Война •   •  22980 просмотра
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Национальный банк Украины укрепил гривну на 14 копеек, установив официальный курс на уровне 39,4395 UAH/USD.

Экономика •   •  21273 просмотра
Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.

Война •   •  23114 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

Около 200-300 человек могут оставаться в Волчанске Харьковской области и близлежащих южных селах.

Общество •   •  20928 просмотра
В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины относительно установления штрафа, общественных работ, исправительных работ или ограничения свободы вместо лишения свободы за уклонение от призыва по мобилизации во время мобилизации с целью экономии государственных ресурсов и поддержания экономической активности.

политика •   •  23775 просмотра
В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

Российские войска ранили еще 5 гражданских лиц в Донецкой области 16 мая, в результате чего общее количество погибших гражданских лиц в регионе с 24 февраля достигло 1 962, а раненых - 4895.

Общество •   •  21765 просмотра
На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая

Во время своего визита путин планирует подчеркнуть растущие торговые связи с Китаем вблизи российской границы.

Новости Мира •   •  18284 просмотра
путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая

Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон

Пентагон повторяет, что оружие, предоставленное США Украине, должно использоваться на украинской территории.

Война •   •  19263 просмотра
Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон

В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, медицинское учреждение, магазин и транспортные средства, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Война •   •  16150 просмотра
В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены