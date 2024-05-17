Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW
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Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации
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В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в серьезном состоянии в больнице Рузвельта в Банской Быстрице после 5-часовой операции после покушения на него, в результате которого в него стреляли с близкого расстояния.
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW
Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в тыловых районах Украины из-за отсутствия в Украине средств противовоздушной обороны.
Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек
Национальный банк Украины укрепил гривну на 14 копеек, установив официальный курс на уровне 39,4395 UAH/USD.
Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации
Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.
В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция
Около 200-300 человек могут оставаться в Волчанске Харьковской области и близлежащих южных селах.
В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины относительно установления штрафа, общественных работ, исправительных работ или ограничения свободы вместо лишения свободы за уклонение от призыва по мобилизации во время мобилизации с целью экономии государственных ресурсов и поддержания экономической активности.
На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей
Российские войска ранили еще 5 гражданских лиц в Донецкой области 16 мая, в результате чего общее количество погибших гражданских лиц в регионе с 24 февраля достигло 1 962, а раненых - 4895.
путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая
Во время своего визита путин планирует подчеркнуть растущие торговые связи с Китаем вблизи российской границы.
Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон
Пентагон повторяет, что оружие, предоставленное США Украине, должно использоваться на украинской территории.
В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, медицинское учреждение, магазин и транспортные средства, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.