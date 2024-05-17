Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Здоровье премьер-министра Словакии Роберта Фицо, по данным врачей, по-прежнему очень серьезное. После операции он остается в больнице имени Рузвельта в Банской Быстрице, сообщает RTVS, пишет УНН.

Детали

Указано, что в течение ночи никакой новой информации не поступало. Уже прошли сутки с момента операции, которая длилась пять часов и в которой приняли участие две медицинские бригады.

В понедельник, 20 мая, по информации RTVS, в больнице должен собраться медицинский консилиум, который оценит состояние здоровья премьер-министра Словакии. Он также обсудит его возможную транспортировку.

Перед зданием больницы по-прежнему находится много словацких и иностранных журналистов, входы в нее охраняет полиция.

Дополнение

Нападение премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая во второй половине дня в городе Гандлова, что в центре страны. Стрелок находился в небольшой группе людей, которых Фицо вышел поприветствовать, после выездного заседания правительства в местном культурном центре. Как сообщалось, нападавший произвел пять выстрелов с близкого расстояния.

Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения