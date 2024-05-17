Стан прем'єра Словаччини Фіцо залишається серйозним. Медичний консиліум має зібратися наступного тижня
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо залишається у серйозному стані в лікарні Рузвельта в Банській Бистриці після 5-годинної операції після замаху на нього, в результаті якого у нього стріляли з близької відстані.
Здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, за даними лікарів, як і раніше, дуже серйозне. Після операції він лишається в лікарні імені Рузвельта в Банській Бистриці, повідомляє RTVS, пише УНН.
Деталі
Вказано, що протягом ночі жодної нової інформації не надходило. Уже минула доба з моменту операції, яка тривала п'ять годин і в якій взяли участь дві медичні бригади.
У понеділок, 20 травня, за інформацією RTVS, у лікарні має зібратися медичний консиліум, який оцінить стан здоров'я прем’єр-міністра Словаччини. Він також обговорить його можливе транспортування.
Перед будівлею лікарні, як і раніше, перебуває багато словацьких та іноземних журналістів, входи до неї охороняє поліція.
Доповнення
Напад прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стався 15 травня у другій половині дня у місті Гандлова, що в центрі країни. Стрілок перебував у невеликій групі людей, яких Фіцо вийшов привітати, після виїзного засідання уряду у місцевому культурному центрі. Як повідомлялося, нападник зробив п'ять пострілів з близької відстані.
Фіцо був розстріляний впритул, з'явилося ще одне відео замаху15.05.24, 22:46 • 72272 перегляди