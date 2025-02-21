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04:30 • 65073 просмотра

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Состояние Папы Франциска незначительно улучшилось: что известно о его здоровье

Киев  •  УНН

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В Ватикане сообщили о незначительном улучшении состояния здоровья Папы Франциска, госпитализированного с двусторонней пневмонией. Понтифик не имеет температуры, его показатели стабильны, он принял Причастие и работает.

Состояние здоровья Папы Римского Франциска незначительно улучшилось, сообщили в пресс-службе Ватикана 20 февраля вечером, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

"Клиническая картина относительно состояния Святейшего Отца незначительно улучшилась", - сообщили в Ватикане.

Как отмечается, у него нет температуры, а показатели гемодинамики остаются стабильными.

20 февраля утром понтифик, как указано, принял Святое Причастие, а затем посвятил время работе.

Дополнение

Папа Римский Франциск был госпитализирован в римскую больницу Агостино Джемелли в пятницу, 14 февраля, с бронхитом. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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