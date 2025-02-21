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05:23 • 25062 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124994 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184113 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148443 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139703 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117780 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108263 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143417 перегляди

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Стан Папи Франциска незначно покращився: що відомо про його здоров'я

Стан Папи Франциска незначно покращився: що відомо про його здоров'я

Київ • УНН

 • 23177 перегляди

У Ватикані повідомили про незначне покращення стану здоров'я Папи Франциска, госпіталізованого з двосторонньою пневмонією. Понтифік не має температури, його показники стабільні, він прийняв Причастя та працює.

Стан здоров’я Папи Римського Франциска незначно покращився, повідомили у пресслужбі Ватикану 20 лютого ввечері, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

"Клінічна картина щодо стану Святішого Отця незначно покращилася", - повідомили у Ватикані.

Як зазначається, у нього немає температури, а показники гемодинаміки залишаються стабільними.

20 лютого вранці понтифік, як вказано, прийняв Святе Причастя, а потім присвятив час праці.

Доповнення

Папа Римський Франциск був госпіталізований до римської лікарні Агостіно Джемеллі в п’ятницю, 14 лютого, з бронхітом. Згодом у нього діагностували двосторонню пневмонію.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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