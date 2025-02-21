Стан Папи Франциска незначно покращився: що відомо про його здоров'я
Київ • УНН
У Ватикані повідомили про незначне покращення стану здоров'я Папи Франциска, госпіталізованого з двосторонньою пневмонією. Понтифік не має температури, його показники стабільні, він прийняв Причастя та працює.
Стан здоров’я Папи Римського Франциска незначно покращився, повідомили у пресслужбі Ватикану 20 лютого ввечері, пише УНН з посиланням на Vatican News.
Деталі
"Клінічна картина щодо стану Святішого Отця незначно покращилася", - повідомили у Ватикані.
Як зазначається, у нього немає температури, а показники гемодинаміки залишаються стабільними.
20 лютого вранці понтифік, як вказано, прийняв Святе Причастя, а потім присвятив час праці.
Доповнення
Папа Римський Франциск був госпіталізований до римської лікарні Агостіно Джемеллі в п’ятницю, 14 лютого, з бронхітом. Згодом у нього діагностували двосторонню пневмонію.